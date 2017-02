El Patagónico | Deportes - 04 febrero 2017 Arranca en el Far West la copa "Angeles del Verde" El torneo de Verano organizado por Laprida tiene en esta oportunidad a Palazzo, Tiro Federal y General Roca como invitados. En la categoría Master jugarán Talleres, Ferro, Pueyrredón y Laprida.

La 6ª edición del torneo de verano del club Laprida comenzará a disputarse hoy a las 11 de la mañana en el Far West. En esta oportunidad, la competencia se denomina "Angeles del Verde" en homenaje a todos aquellos que acompañan desde el cielo. Como en cada edición, se continuará con los reconocimientos, y en esta oportunidad es para las familias de quienes vistieron la camiseta.

La comisión directiva decidió rendirle un Cristian Córdoba (jugador de inferiores), donde sus papas Cristina y Jesús junto a sus hermanas Marcela y Macarena recibieron la distinción. También a Ricardo Flores, aquel volante central que falleció el año pasado. Sus papas Sandra y David, con sus hermanas Agustina y Camila estarán en el campo de juego para recibir la mención. El ex defensor de inferiores, José Caniza será otro de los homenajeados. Sus papas Carmen y Jose, junto a sus hermanos Felix, Fabiana y Roxana recibieran el reconocimiento, mientras que también se nombrará al delantero de inferiores David Gonzalez. Sus padres Angélica y Patricio, estarán acompañados por sus hermanos Carolina, Laura y Lucas.

Entre los simpatizantes, que acompañaron desde la tribuna, se mencionará a Kevin Murray Guzman y Paulo Olima

Cabe destacar que es la sexta edición, y en las anteriores fueron en homenajeados José María Ramos (2012), Juan Dante Carrizo (2013), Pedro "Chueco" Páez, Sergio "Polaco" Díaz (2014) y Laureano "Bocha" Barrionuevo(2015).

En esta edición participarán Próspero Palazzo, Tiro Federal y General Roca como invitados, mientras que en la categoría Master jugarán Talleres, Ferro, Pueyrredón y el anfitrión Laprida.



> Programa

HOY

- 11:00 Novena división: Próspero Palazzo (A) vs vs Tiro Federal (C).

- 12:00 Veteranos Master: Talleres (A) vs Ferro (C).

- 13:30 Primera división: Próspero Palazzo (A) vs Tiro Federal (C).

- 15:00 Reconocimientos a los familiares.

- 16:00 Novena división: General Roca (B) vs Laprida (D).

- 17:00 Veteranos Master: Pueyrredón (B) vs Laprida (D).

- 18:30 Primera división: General Roca (B) vs Laprida (D).



MAÑANA

- 11:00 Perdedor Zona A-C vs Perdedor Zona B-D (Novena – 3er puesto).

- 12:00 Perdedor Zona A-C vs Perdedor Zona B-D (Veteranos – 3er puesto).

- 13:30 Perdedor Zona A-C vs Perdedor Zona B-D (Primera 3er puesto).

- 15:30 Ganador A-C vs Ganador Zona B-D (Novena – Final).

- 16:30 Ganador A-C vs Ganador Zona B-D (Veteranos – Final).

- 18:00 Ganador A-C vs Ganador Zona B-D (Primera – Final).



