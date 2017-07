Arranca el torneo Mixto Etapa 3 de padel

En las instalaciones de La Esquina Padel comenzará a disputarse hoy el torneo Mixto – Etapa 3 destinado a las categorías Quinta Caballeros, Damas Libres, Sexta Caballeros y Damas B/C con la organización de Mariana Vega Palacios, Vanesa Coya y Marcos González.El primer encuentro será a las 18 en Viamonte y Maipú correspondiente a la categoría 6ta Caballeros y Damas B/C.Mañana la competencia se iniciará a las 10 de la mañana, y el programa de partidos se extenderá hasta las 22 aproximadamente.El certamen se llevará a cabo hasta el domingo en las dos canchas de La Esquina Padel y se extenderá hasta el domingo a la tarde noche cuando se realice la premiación para los campeones y subcampeones en todas las categorías.PROGRAMAHOYCATEGORIA 6TA CABALLEROS –DAMAS B/C18:00 Alaniz – Barale vs Gaitán – Pacheco.19:00 Elías – Melivilo vs Unicahuin – Casado.20:00 Kondratiuk – Chacón vs. Morales - Castro.21:00 Cursi – Levian vs Mansilla-Montoya.22:00 Molina – Vilte vs Niziewiz – Spanos.23:00 Herrera – Colla vs Benítez – Cuevas.CATEGORIA 5TA CABALLEROS DAMAS LIBRES18:00 Imusa – Huiche vs Vallejos – Pagliaroli.19:00 Rocha – Villalba vs Fernández - Adano20:00 Neves – Sánchez vs Hernández - Choque21:00 González – Groshaus vs. Vargas - Vepa22:00 Carranza – Cadiz vs Corvalán – Bravo.MAÑANACATEGORIA 6TA CABALLEROS –DAMAS B/C10:00 Niziewiz – Spanos vs Machuca-Gaitán.11:00 Murillo – Lencinas vs Morales – Castro.12:00 Barale – Alaniz vs Caetano – Toledo.13:00 Soto – Cárcamo vs Unicahuin-Casado.14:00 Herrera – Colla vs Reinoso-O. Reinoso.15:00 Molina – Vilte vs Machuca – Gaitán.16:00 Vidal – Mansilla vs Cursi – Levian.17:00 Caetano – Toledo vs Gaitán – Pacheco.18:00 Elías – Melivilo vs Soto – Cárcamo.19:00 Kondratiuk – Chacón vs Murillo – Lencinas.20:00 Benites – Cuevas vs Reinoso – Reinoso O.CATEGORIA 5TA CABALLEROS DAMAS LIBRES10:00 Carranza – Cadiz vs Carrillo – V. Campagnoli.11:00 Mansilla – Montoya vs Vidal – Mansilla (6ta).12:00 F. Cadiz– N. Cadiz vs Franco – Oringo.13:00 Rocha – Villalba vs Quevedo – Castro.14:00 Vargas – Vepa vs Bazdalto – Sánchez.15:00 Corvalán – Bravo vs Carillo – V. Campagnoli.16:00 Franco – Oringo vs Romero – N. Campagnoli.17:00 Fernández – Adano vs Quevedo – Castro.18:00 Gonzales – Groshaus vs Bazoalto – Sánchez.19:00 Romero – N. Campagnoli vs F. Cadiz – N. Cadiz.