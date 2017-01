Arranca la 17ª edición del Seven de la Patagonia con invitados de lujo

Se realizó ayer por la tarde el lanzamiento de la 17ª edición del Seven de Rugby de la Patagonia, en el Centro Cultural de Rada Tilly, con la presencia de autoridades y sponsors.El torneo playero, organizado por Chenque RC, se desarrollará entre hoy y mañana en la villa balnearia para las categorías Libres (nacidos hasta 1998 inclusive), Menores de 18 años (1999-2000) y equipos femeninos y veteranos de la zona. La actividad se desplegará en tres canchas consecutivas.Ramiro "Cumpa" Herrera, hijo dilecto de la entidad organizadora, será uno de los invitados especiales. El pilar comodorense, integrante de Los Pumas, llegará acompañado por José María Núñez Piossek, ex wing de la selección argentina de rugby.Ambos dictarán mañana una capacitación en la playa. De 13:00 a 14:00, Herrera brindará una clínica de scrum para Juveniles, mientras que de 14:00 a 15:00, Piossek dará una clínica de rugby infantil.Se destaca también la presencia de reconocidos árbitros de la Unión de Rugby de Buenos Aires y equipos de la URBA, como Atlético de Rosario y Pueyrredón.Por otra parte, y como novedad que le dará un color especial a la fiesta, hoy se realizará la Patagonia Fest en el salón principal del Colegio Médico. Será la primera fiesta del seven playero abierta al público y tendrá reconocido DJ, bandas en vivo y sorpresas.LA PALABRA DE ORGANIZADORES, SPONSORS Y AUTORIDADESEn la conferencia de prensa, donde no faltaron los agradecimientos a autoridades y sponsors, Jorge Mérida, responsable de la Dirección de Deportes y Turismo de Rada Tilly, remarcó: "Siempre es emocionante estar en este tipo de eventos, de la mano de un club que ya está entrenando en nuestra ciudad y que crece con el trabajo de los que gente histórica y de personas muy jóvenes. Realmente, emociona y motiva a trabajar a la par".Por su parte, Othar Macharashvili, titular del Ente Autárquico Comodoro Deportes destacó la importancia del certamen. "Todos esperamos que este sea el evento regional más importante del rugby. El rugby en sí está tomando un auge muy importante. En la formación están trabajando los clubes muy pero muy bien en el desarrollo de los chicos", señaló.Daniel Albarracín, presidente de la Unión de Rugby Austral, dijo que este torneo es el puntapié inicial de una extensa temporada. "Con esta edición del Seven se inicia nuestra temporada, que va a ser larga, linda, competitiva. Ahora hay que apoyar este evento, que por suerte podrá contar con la presencia de Ramiro Herrera. Es muy importante verlo acá, dando unas clínicas", rescató.Asimismo, recordó la presencia de Argentina XV dentro de muy poco. "El 4 de marzo vamos a tener en Comodoro a Argentina XV, un evento de gran magnitud sobre el que estamos trabajando en conjunto con Comodoro Deportes y Chubut Deportes", aseguró.Laura Mesa, de OSDE, uno de los sponsors, enfatizó: "OSDE siempre quiere acompañar el desarrollo del deporte, porque sabemos que es la forma de unir a todos. Esperemos que el clima nos acompañe, y si no es así, vamos a ir igual para adelante. Ojalá que sea el primer éxito de la temporada y que se sumen más".A su turno, Gastón Malbos, de Pan American Energy, otro de los auspiciantes, ponderó el esfuerzo del rugby. "Este es un deporte de dirigentes esforzados, profesores solidarios y que dejan mucho cada fin de semana y durante la semana y padres esforzados que colaboran", aseveró.Sobre el arribo del "Cumpa" Herrera, acentuó: "La venida de Herrera es muy buena para darle aliento al corazón de los 'profes', a los organizadores y, principalmente, para seguir marcando a fuego a los chicos".En esa línea, Juan Carlos Anna, titular de Chenque RC: resaltó: "Agradecemos a Ramiro, porque aceptó nuestra invitación más allá de los compromisos que tiene y es un esfuerzo. La verdad que es un orgullo que un chico que se inició en el club haya podido desarrollarse en Buenos Aires y, nada más ni nada menos, llegar a Los Pumas".Por último, agradeció a todos los que colaboran con el club y, en especial, al grupo de veteranos. "Tenemos el orgullo de que nuestros veteranos estén permanentemente colaborando en cada actividad que hacemos en el club. Ellos son un pilar enorme y se suman a esta apuesta a futuro", remarcó.