Arrancó el Regional Juvenil Patagónico

Ayer se llevó a cabo la primera jornada del Torneo Regional Patagónico Juvenil organizado por la Unión de Rugby Austral. El mismo contó con la participación de las Uniones de Alto Valle, Valle del Chubut, Lagos del Sur, Santacruceña y la local. El certamen tiene el apoyo de la Unión Argentina de Rugby y tuvo la visita destacada de Gastón Conde, Head Coach de Los Pumitas.

El campeonato se realiza íntegramente en las dos canchas que posee Comodoro Rugby Club en Astra. La modalidad de competencia es de todos contra todos, hoy no habrá actividad y se definirá mañana con los partidos pendientes. Por el lado de Austral, participan los campeones del Torneo Preparación "Copa Eduardo Ibañez", Portugués en Menores de 16 y Comodoro en Menores de 17. Cabe destacar, que estaba previsto que jugasen también quienes se habían coronado segundos para suplantar a Santacruceña (M-16) y Tierra del Fuego (M-17) -que no trajeron esas divisiones-, pero al consultar con la UAR decidieron jugar sólo con cinco equipos.

En ambas categorías, mañana será el tiempo de que se crucen los que marcaron la hegemonía el primer día de partidos. Por la categoría M-16, fue destacada la actuación de los conjuntos de Patoruzú y Neuquén RC, mientras que en Menores de 17 también se hizo fuerte Neuquén y Pehuenes. Todos ganaron sus dos partidos del día.

Los de la Unión de Alto Valle mostraron un nivel superior, jugando con rivales duros y haciendo diferencia en los puntos de impacto, además de desplegar un buen juego de tres cuartos. Eso sumado a una férrea defensa, lo ponen como candidato al título en la dos divisionales. Los partidos se jugaron en forma paralela en los dos campos de juego y eran seguidos atentamente por Gastón Conde. Al entrenador del seleccionado nacional para Menores de 20 años, se lo vio charlando con diferentes jugadores y marcándole cosas a corregir como también destacando los puntos positivos de cada uno, de una manera muy amistosa y amena que facilitaba la interacción con los jóvenes. Para finalizar la jornada, Conde brindó una charla de capacitación para entrenadores que a su vez fue abierta para el que desee participar. En la misma, se puntualizó en la planificación de entrenamientos y desarrollo de destrezas. Además, despejó dudas de los participantes. El lunes a partir de las 9 de la mañana se proseguirá con la segunda jornada de partidos, donde se conocerán los campeones y se realizarán la entrega de premios.



PANORAMA



Ayer

Menores de 16 años

- Patoruzú RC 56 / COSEBA 0.

- Neuquén RC 38 / Deportivo Portugués 12.

- COSEBA 0 / San Martín de los Andes 79.

- Deportivo Portugués 0 / Patoruzú RC 10.

- San Martín de los Andes 5 / Neuquén RC 12.



Mañana

- 9:00 COSEBA vs Deportivo Portugués.

- 10:00 Patoruzú RC vs Neuquén RC.

- 11:00 Deportivo Portugués vs San Martín de los Andes.

- 12:00 Neuquén RC vs COSEBA.

- 13:00 San Martín de los Andes vs Patoruzú RC.

Ayer

Menores de 17 años

- Pehuenes 35 / Patoruzú RC 14.

- Comodoro RC 24 / Ushuaia RC 24.

- Patoruzú 0 / Neuquén RC 20.

- Ushuaia RC 7 / Pehuenes 14.

- Neuquén RC 31 / Comodoro RC 5.



Mañana

- 9:00 Patoruzú RC vs Ushuaia RC.

- 10:00 Pehuenes vs Comodoro RC.

- 11:00 Ushuaia RC vs Neuquén RC.

- 12:00 Comodoro RC vs Patoruzú RC.

- 13:00 Neuquén RC vs Pehuenes.



