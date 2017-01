El Patagónico | País/Mundo - 26 enero 2017 Arribas se presentó en Comodoro Py y dijo que está "a disposición de la Justicia" En este marco, Arribas dijo a la prensa que "todo va a quedar aclarado", y que a partir de ahora, "la investigación quedará en manos de la Justicia".

El director de la AFI, Gustavo Arribas, rechazó ante el juez Rodolfo Canicoba Corral las denuncias en su contra por las transferencias que habría recibido en 2013 provenientes de Leonardo Meirelles, operador financiero del escándalo brasileño denominado Lava Jato.

El director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), presentó un escrito en los tribunales de Comodoro Py a raíz de la denuncia de la diputada Elisa Carrió por presuntas coimas. En este marco, Arribas dijo a la prensa que "todo va a quedar aclarado", y que a partir de ahora, "la investigación quedará en manos de la Justicia".

Sus declaraciones tienen como telón de fondo la imputación en su contra, que determinó el fiscal federal Federico Delgado, quien además solicitó una serie de medidas para determinar si estuvo involucrado en una trama de pago de sobornos.

Fuentes judiciales informaron que el fiscal Delgado requirió las medidas minutos después de que Carrió ratificara su denuncia contra el titular de la AFI en los tribunales federales de Comodoro Py.

Entre las distintas medidas, Delgado solicitó que la Oficina Anticorrupción (OA) ponga a disposición de la justicia la declaración jurada de Arribas y que la justicia brasileña permita interrogar por Skype a Leonardo Meirelles. También consideró el fiscal que debe solicitarse al Credit Suisse de Zurich, los detalles de las supuestas transferencias que realizaron en 2013.

Carrió, quien basó su acusación en un artículo publicado en el diario La Nación, habló con la prensa luego de ratificar su denuncia en Tribunales, y dijo que el presidente, Mauricio Macri, "tiene derecho a respaldar" a Arribas porque "cree que es inocente".

Por su parte, Arribas emitió un comunicado en el que rechaza las acusaciones en su contra, y niega "rotundamente cualquier relación con un hecho de corrupción".

En el escrito, el jefe de los espías también rechazó vínculos con la empresa Odebrecht, con Meirelles y con el operador brasileño Alberto Youssef, otro involucrado en el caso Lava Jato.

"Desde que acepté acompañar la actual gestión de gobierno como Director General de la Agencia Federal de Inteligencia no es la primera vez que quieren difamarme, tal fue el falaz intento de pretender relacionarme con el conocido proceso de los Panamá Papers, aduciendo una supuesta participación accionaria en una de las sociedades observada. Cuestión cuya falsedad fue demostrada pero llamativamente nunca aclarada", dijo el funcionario.

"Estoy a total disposición de la Justicia, tal como es mi obligación, donde aportaré las pruebas y los documentos pertinentes", expresó.



Por la mañana estaba previsto que Arribas acompañado por su abogado presentara un escrito de descargo: el jefe de la AFI ingresó y mantuvo un encuentro a puertas cerradas con el juez federal Ariel Lijo en el que le dijo que estaba a disposición, aunque finalmente no hizo descargo alguno.

En medio de un edificio casi vacío por la feria judicial de verano en los tribunales de Comodoro Py, y con el tercer piso donde Lijo tiene su despacho vedado a la prensa, Arribas estuvo poco más de media hora, tras lo cual se retiró.

Arribas en compañía de su abogado Pérez Chada pidió acceso al expediente, en el que solo consta por ahora la denuncia de la diputada nacional Elisa Carrió y la imputación hecha por el fiscal Federico Delgado en el que solicitó medidas de prueba.

Según la denuncia publicada por el diario La Nación, Arribas recibió casi 600 mil dólares en una serie de transferencias en una cuenta suya en Suiza desde una empresa controlada por la brasilera Odebrecht.

El pago efectuado mediante cinco transferencias fueron por casi 600 mil dólares y hechas en setiembre de 2013, cuando Arribas era representante de jugadores y no era funcionario.

Tras la imputación, Arribas negó la acusación y ratificó que solo recibió por la venta de la casa donde vivía en Brasil una transferencia de 70 mil dólares del cambista Leonardo Meirelles, quien según afirmó, fue "elegido por el comprador para efectuar parte del pago de dicho inmueble".

