El Patagónico | País/Mundo | CASO FISCAL NISMAN - 21 enero 2017 "Arroyo Salgado tuvo siete días para pedir rehacer la autopsia de Nisman, pero nunca lo hizo" La exfiscal Viviana Fein, quien tuvo a su cargo la causa por la muerte de Alberto Nisman los primeros once meses, defendió su actuación y dijo que la jueza federal y exesposa del fiscal, Sandra Arroyo Salgado, "tuvo siete días para pedir rehacer la autopsia y nunca lo hizo".

"No se podía esperar la llegada de Arroyo Salgado del exterior para hacer la autopsia, como ella pretendía. Tuvo siete días para acercar sus peritos y pedir rehacerla , porque el cuerpo estaba en condiciones para realizarla, pero nunca lo pidió", sostuvo en declaraciones a Radio 10.



"Luego presentó un escrito diciendo que el cuerpo presentaba inconsistencias, pero no dijo cuáles. Hasta el día de hoy no lo entiendo", agregó en diálogo con el programa "Secreto de sumario".



Durante la entrevista, desmintió además irregularidades en el procedimiento en la escena del fallecimiento y desmintió haber "pisado sangre" del fiscal en el departamento donde vivía. "Nadie afectó los patrones de sangre en el baño, porque el primero que entró es el personal de fotografía y filmación", explicó.



Con relación a la hora de muerte de Nisman, que Sandra Arroyo Salgado ubica en el día sábado, dijo que lo que le "inquieta" es que los peritos de la querella "dejan un margen abierto de 12 horas".



Sostuvo además que "está acreditado" en la pericia de Cibercrimen que alguien ingresó a la computadora del fallecido fiscal ese domingo por la mañana.

Fuente: Ambito.com