El Patagónico | Deportes - 08 mayo 2017 Arsenal de Sarandí y Olimpo empataban 0-0 hasta que la lluvia anegó la cancha

Arsenal y Olimpo de Bahía Blanca jugaban un partido clave en la lucha por la permanencia, que empataban sin goles, hasta la suspensión del encuentro, válido por la 23ra. fecha del Campeonato de Primera división de fútbol, debido al agua acumulada en el césped por efecto de la lluvia.

El árbitro Héctor Paletta observó en el entretiempo que la pelota no rodaba en el campo de juego del estadio Julio Grondona y paró el partido para preservar el estado físico de los protagonistas, quienes se manifestaron de acuerdo con la medida.

Olimpo (1.507) y Arsenal (1.046) están zona de descenso, junto con Sarmiento de Junín (1.000) y Atlético de Rafaela (0.988), necesitados de un triunfo para salir de los últimos cuatro puestos de la tabla de promedios.

Los 45 minutos determinaron paridad entre Arsenal y Olimpo que jugaron con dientes apretados y una cautela extrema para no cometer errores en un partido clave.

Olimpo empezó mejor, con la tenencia de la pelota y su situación más importante fue el rechazo con el pecho del defensor Jonathan Bottinelli ante el remate de Yonathan Cabral (9m) quien recibió en marca en el área. En tanto, Arsenal mejoró su actuación en los últimos minutos y a través de la pelota detenida con la polémica del gol anulado a Juan Sánchez Sotelo por una presunta infracción en la jugada previa (34m).

La reanudación del partido se definirá en la semana, mientras que el próximo partido de Arsenal será por la primera fase de la Copa Sudamericana, el jueves como local ante Juan Aurich de Perú, en la serie que gana por 2-0; y por el torneo doméstico enfrentará a Temperley en Sarandí.

Por su parte, Olimpo jugará en Bahía Blanca ante Aldosivi de Mar del Plata en la fecha 24ta. del Campeonato de Primera división.



SINTESIS



ARSENAL 0 - OLIMPO O

Arsenal: Pablo Santillo; Sergio Velázquez, Marcos Curado, Jonathan Bottinelli y Claudio Corvalán; Leonardo Rolón, Renso Pérez, Lucas Wilchez y Federico Milo; Juan Brunetta y Juan Sánchez Sotelo. DT: Humberto Grondona.

Olimpo: Adrián Gabbarini; Joel Sacks, Yonathan Cabral, Carlos Rodríguez y Cristian Villanueva; Emiliano Tellechea, Lucas Villarruel, Martín Pérez Guedes y Rodrigo Caballuci; Franco Troyansky y Francisco Pizzini. DT: Mario Sciacqua.

Cambios: No hubo.

Incidencia: suspendido en el entretiempo por adversas condiciones climáticas que perjudicaron el campo de juego.

Arbitro: Héctor Paletta

Estadio: Julio Grondona.



