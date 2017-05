Asaltan a una jueza por "un ajuste de cuentas" por la condena a un familiar

Una jueza correccional de la ciudad de La Plata fue asaltada en su casa de la localidad bonaerense de Tolosa por al menos tres delincuentes que le advirtieron que el robo era "un ajuste de cuentas" porque ella había condenado a un familiar y que necesitaban dinero para pagar un abogado.

"Me dijeron 'esto es un ajuste de cuentas. Vos condenaste a mi hermano y necesitamos plata para pagar al abogado'", explicó esta ayer la jueza en lo correccional 4 de La Plata, Claudia Elizabeth Greco, quien fue asaltada en su casa de la calle 531, entre 2 y 3, de Tolosa, en las afueras de La Plata.

Según relató la magistrada al canal C5N, el episodio se produjo cerca de las 10.30 del martes por la mañana, cuando en la vivienda se hallaba la empleada doméstica.

"Yo me había ido y los ladrones entraron cuando mi empleada estaba en el lavadero. De pronto se le apareció una persona con un arma que la llevó a la planta alta de la casa. Arriba ya había otra persona armada, le preguntaban por el dinero y cuándo venía la dueña. Sabían todos los movimientos de la casa", dijo.

"Cerca de las doce del mediodía, estaciono mi auto y al entrar se me apareció uno de los delincuentes armados. Me dijo 'quedate tranquila, subí que no te va a pasar nada' y ahí me hicieron la advertencia de que era un ajuste de cuentas", explicó la jueza, quien dijo que no sabe si "realmente tiene que ver con alguna causa".

"Lo que sí me alarma es que hicieron un trabajo de inteligencia y sabían que vivía alguien relacionado con la justicia penal. Se manejaban con aparatos Nextel, eran muy profesionales, estaban muy bien vestidos", agregó.

Según el relato, mientras los delincuentes revolvían la casa, tocó timbre un empleado de un delivery de comida, por lo que uno de los ladrones bajó, pagó, le dejó propina al joven y regresó a continuar con la búsqueda de dinero.

Luego, la jueza Greco cuestionó a la policía por haber demorado en llegar a su casa, a pesar de que la seccional está ubicada a cuatro cuadras.

"Es un barrio semicéntrico, pero no pasa ningún patrullero, no tenemos custodia de ningún tipo. Tuve que llamar dos veces al 911 a pesar de que vivo a cuatro cuadras de la comisaría 6ta. de La Plata. Me comuniqué con el fiscal antes de que llegara la policía, así que imagínese cuánto tardaron", agregó.

Los delincuentes permanecieron dentro de la casa, maniataron con corbatas a las víctimas y finalmente huyeron aparentemente en una camioneta roja que los aguardaba a pocos metros de la entrada.

Según las fuentes policiales, los ladrones se apoderaron de alhajas, ropa y otros elementos de valor.