Asaltaron a un anciano mientras se bañaba y la policía logró atrapar a dos de los autores

Esta vez los efectivos de la Seccional Tercera llegaron a tiempo frente al aviso de un robo que se perpetraba en una vivienda de la calle San José de Jachal al 600 y sorprendieron a dos de los ladrones cuando intentaban huir a pie con los elementos robados.En los últimos días esa jurisdicción había sufrido una serie de robos armados en comercios y viviendas, donde los delincuentes habían salido airosos a pesar de los frecuentes operativos dispuestos por la jefatura de esa dependencia. Ayer los efectivos obtuvieron resultados y además de las detenciones, recuperaron los elementos sustraídos.De acuerdo a la información a la que accedió El Patagónico, eran las 19:30 cuando el damnificado, de 70 años, se quedó solo en su vivienda luego que salieran por unos minutos su esposa y una de sus hijas.El hombre se estaba bañando cuando el grupo de delincuentes que al parecer merodeaba la cuadra de San José de Jachal, entre La Razón y La Gaceta de Buenos Aires, entró a la vivivenda. Así fue que después que los familiares del dueño de casa se retiraron, los individuos entraron en acción.Los vecinos linderos no escucharon ningún ruido extraño, aseguraron a este diario. Según las pesquisas policiales, los ladrones forzaron una ventana con un hierro y accedieron cuando el propietario seguía en el baño. Se introdujeron a una habitación y tomaron carteras, billeteras, teléfonos celulares, un equipo de radio y prendas de vestir, entre otros objetos de valor.En momentos en que estaban por huir, salió el septuagenario del baño y vio que los individuos salían por la misma ventana que entraron, por lo tanto no tuvo contacto con ellos. Enseguida, los vecinos advirtieron el acto delictivo y se comunicaron con el Centro de Monitoreo.De esa forma, arribaron los patrulleros de la Seccional Tercera quienes entraron en persecución de los sospechosos. Uno fue reducido enfrente de la casa robada, sobre Jachal casi La Razón. El otro fue alcanzado y reducido sobre la vereda de una ferretería de la avenida Constituyentes al 500, a la vuelta de la casa robada.LADRONES DE LA ZONA NORTEEntre los canteros se observaba una cartera con billeteras, un teléfono celular y una blusa de dama. Mientras afuera de un domicilio cercano se hallaron el equipo de radio y una cartera con al menos dos billeteras de mujer.Todos los elementos fueron reconocidos por la víctima, quien no fue golpeado ni amenazado con ningún arma.Los jefes de la Seccional Tercera, comisarios Miguel González y Raúl Jones, dirigieron las actuaciones en los lugares de las detenciones y la casa asaltada. Los sospechosos fueron identificados con las iniciales L.L.E. y T.R., ambos de 17 años y oriundos de la zona norte de Comodoro Rivadavia.El tercer implicado que logró huir estaría identificado y se trataría de un conocido ladrón de viviendas.Los detenidos quedaron alojados a la espera de ser sometidos hoy a la audiencia de control de detención en la Oficina Judicial, donde serán imputados por el robo.