Asaltaron a un playero de la estación de servicio del cruce de las rutas 3 y 39

Un delincuente de alrededor de 1,70 de estatura, con su rostro cubierto por una capucha y vistiendo ropa deportiva, llegó ayer a la madrugada hasta la estación de servicio "El Cruce", en donde asaltó al playero y se alzó con una billetera.Fue a las 2:45. El delincuente llegó hasta la estación de servicio Petrobras ubicada en el cruce de las rutas 3 y 39 y abordó al playero de turno.El ladrón sacó de entre sus ropas un arma de fuego pequeña y le exigió la entrega de la recaudación. La víctima le entregó unos 700 pesos.El delincuente escapó caminando hacia el barrio Ciudadela y según la descripción de la víctima a la policía, estaba visiblemente alcoholizado.En el caso tomó intervención personal de la Seccional Mosconi y Brigada de Investigaciones.Robaron en el Centro de Ex combatientesSegún informaron fuentes policiales entre las 18 del viernes y las 10 de ayer, autores que hasta el momento no pudieron ser identificados, ingresaron al Centro de ex Combatientes ubicado en ruta 39, camino al barrio Diadema y se llevaron un generador de electricidad, una escalera plegable, medicamentos y hasta alimentos que estaban siendo recolectados para ser repartidos a los afectados por el temporal.La policía de Mosconi al ser anoticiada del robo ayer efectuó un rastrillaje en las inmediaciones y encontró el generador y la escalera escondidos en un terreno lindante.