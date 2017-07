Asaltaron a un taxista que no pasó por el retén policial de la calle Alvear

Un taxista que no pasó por el retén policial que tiene la Seccional Segunda en Alvear y Misiones fue asaltado a metros del lugar, en la zona alta del barrio Pietrobelli, luego de que los delincuentes lo hicieras desviar cambiando de lugares de destino.Según comentaron desde la Asociación de Taxistas, la víctima realizó la denuncia en la comisaría Segunda luego de que dos pasajeros que había levantado en Viamonte y Rivadavia lo amenazaran con un cuchillo el domingo a las 22.Los delincuentes le pusieron el arma en el cuello y le quitaron unos 800 pesos de la recaudación y el teléfono celular.Desde TAXA no quisieron darle mayor trascendencia al robo porque aseguran que "nunca llegan a nada" las investigaciones policiales, pese a que el taxista debió esperar más de tres horas para hacer la denuncia.No obstante, sí reconocieron que el taxista no pasó por el retén policial, dato que la Policía ayer remarcaba cuando se le consultaba por el hecho de inseguridad que otra vez sufre el sector de los trabajadores del volante.Al policía lo desviaron porque supuestamente los falsos pasajeros dijeron que iban a Chaco y Saavedra, pero cuando el taxista iba a doblar para ir por el retén, los delincuentes cambiaron rápidamente de destino y le dijeron que siguiera derecho hacia 13 de Diciembre y Misiones.La policía del control llegó rápidamente al lugar del asalto por la distancia que los separaba y comenzaron con las primeras averiguaciones que hasta el cierre de esta edición todavía no habían dado resultado.La Unidad Regional de Policía de Comodoro Rivadavia ha dispuesto luego del homicidio del remisero Fernando Schmidt -a fines de enero pasado- controles y retenes policiales en distintos puntos de la ciudad con el fin de identificar a los pasajeros que pudieran llevar armas. Los controles, pese a la poca cantidad de personal policial que hay en las distintas comisarías, se realizan todas las noches, hasta el momento sin más resultados que la identificación de personas.