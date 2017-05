Asaltaron una casa en busca de dinero, pero era un dato falso

Tres delincuentes ingresaron el lunes por la noche a una vivienda de Santa Cruz al 500. Forzaron la puerta de acceso pateándola, lo que tomó por sorpresa a su dueño Sebastián, quien estaba cenando. Lo arrojaron al suelo, le pisaron la cabeza y le exigieron la entrega de dinero. Le advirtieron que le habían "batido" que en la casa había plata. Al comprobar que el joven no tenía dinero, se llevaron un televisor, una computadora y teléfonos celulares. La víctima desmintió que lo hubieran atado, como informaron ayer otros medios periodísticos.

Un grupo de delincuentes ingresó en forma violenta el lunes por la noche a una vivienda de la calle Santa Cruz al 500, en el barrio 13 de Diciembre. Tras forzar a patadas la puerta principal, los tres hombres sorprendieron al dueño de casa sentado a la mesa cenando. "Me empujaron, me tiraron al piso y me pisaron la cabeza", le contó a El Patagónico, Sebastián, la víctima del atraco.

El joven comentó que dos de los tres asaltantes estaban armados. Le dijeron que manejaban información, que les habían "batido" que había plata en esa casa. Los asaltantes lo tomaron por sorpresa. Escuchó un fuerte golpe en la puerta e inmediatamente lo hicieron arrojarse al suelo.

Los delincuentes tendrían entre 20 y 24 años, según la víctima y actuaron a cara descubierta, pero de vez en cuando se tapaban la cara.

Sebastián quedó tirado en el baño. No lo ataron como dejaron trascender algunos portales digitales ayer, sino que lo retuvieron en el suelo bajo amenazas.

Los ladrones revisaron cada compartimento de la casa en busca de efectivo, pero al no hallar dinero sustrajeron un televisor LED, una computadora, y dos teléfonos celulares.

La víctima le comentó a este diario: "en la zona ésta últimamente tuvimos un par de casos. Siempre fue tranquilo, pero ya hubo varios casos". El robo fue denunciado ante la Seccional Segunda de Policía.

La Brigada de Investigaciones ayer trataba de identificar a los asaltantes a través del registro de las cámaras de seguridad privada de una vivienda del sector.