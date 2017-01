Aseguran que el Hospital tiene guardia médica las 24 horas de lunes a lunes

La aclaración fue hecha a El Patagónico por la propia Dirección del Hospital, luego de que denunciaran por redes sociales, que tras un accidente, no habían médicos en casos de urgencias.

La publicación de un padre indignado en las redes sociales durante el fin de semana se viralizó en pocas horas. El posteo de Marcelo, relataba los momentos de desesperación que vivió con su hijo "Santy" de 8 años, cuando se cayó de la bicicleta mientras andaba por la villa balnearia y no pudo conseguir atención médica para atenderlo. Es que según describió, la sala de Primeros Auxilios estaba cerrada y en el Hospital de Rada Tilly no había médicos.

En el caso del Hospital, denunció que había solo una enfermera: "me dice que no se anima a tocarlo. Imagínate mi cara, lo agarré llorando y muerto de dolor y me lo llevé a Comodoro a la Clínica del Valle", relató en Facebook y en minutos, cientos de personas cuestionaron duramente la falta de atención médica en Rada Tilly.

Captura de radiovision.JPG Radiovisión

"NUNCA EN EL HOSPITAL FALTA UN MEDICO"

Esta mañana, El Patagónico se comunicó con Jaqueline Bielaszczuk, directora del Hospital de Rada Tilly, quien se manifestó "sorprendida" por los cuestionamientos de este padre ya que "en ningún momento hicieron ningún tipo de comentario, se fueron y después apareció esta publicación".

Relató que tras tomar conocimiento de esta denuncia pública es que se entrevistó con los profesionales que cubrieron el servicio ese día y ellos le informaron que el paciente fue atendido, dado que "había dos médicos a falta de uno".

También agregó que a raíz de la profunda herida que presentaba en uno de los brazos el niño, es que el profesional médico que se encontraba acompañado de una enfermera y tras realizarse las curaciones correspondientes, decidió derivarlo a la Clínica del Valle para que la satura la realice un pediatra o un cirujano.

La directiva, explicó que si bien hay atención médica las 24 horas, no hay guardia pediátrica y por ello, si bien se los atiende de igual manera, cuando hay alguna situación de mayor complejidad, se los deriva para una mejor atención.

Para mayor tranquilidad de la comunidad y de quienes visitan la villa balnearia aclaró: "nunca en el hospital falta un médico", ya que de lunes a viernes hay un médico de demanda espontánea y otro de guardia permanente, además de los consultorios de clínica, pediatría, endocrinología, dermatología y psicología.

En tanto, los fines de semana hay dos médicos de 8 a 20 y un médico a partir de las 20 horas. "La guardia es de 24 horas de lunes a lunes, tanto de médicos, enfermería y radiología", aseguró finalmente tras contar que el centro también cuenta con una ambulancia ante cualquier caso de urgencia.