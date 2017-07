El Patagónico | País/Mundo | POLICIALES - 22 julio 2017 Asesinaron a un hombre en Villa Fiorito durante una presunta discusión en la calle Un hombre fue asesinado ayer a puñaladas durante una presunta discusión en la calle. Fue en la localidad bonaerense de Villa Fiorito, y hasta el cierre de esta edición la Policía intentaba capturar al agresor, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió ayer por la mañana en la calle Pilcomayo al 1035, en el sur del conurbano, cuando un hombre que caminaba por el lugar fue abordado por otro, con quien empezó a discutir, según indicó a la Policía un testigo que circulaba a bordo de un camión por la zona.

En determinado momento, uno de ellos sacó un cuchillo y le propinó varios puntazos. La víctima cayó herida y el atacante escapó corriendo del lugar en dirección a las vías del ferrocarril Belgrano Sur.

Los voceros precisaron que, luego de una llamada del testigo al teléfono de emergencias policiales 911, arribaron al lugar efectivos de la Comisaría 5ª de Villa Fiorito, que junto a un médico que llegó en una ambulancia, constataron la muerte del hombre, que hasta ayer no había sido identificado.

Personal de Policía Científica trabajó en el lugar, inspeccionando la escena del crimen, y el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para realizarle la autopsia y poder identificarlo.

En tanto, durante las primeras averiguaciones los investigadores adquirieron la descripción del presunto agresor, quien fue identificado como Juan Carlos Blanco (22), apodado "Cali", quien vive en situación de calle.

Minutos antes del hecho, el sospehocos, se encontraba en un terreno baldío ubicado a unos 20 metros del lugar. Allí estaba acompañado por dos jóvenes que fueron trasladados por la Policía para tomarles testimonio e intentar determinar cómo ocurrieron los hechos.

En tanto, la madre del testigo, que es vecina del lugar, contó en diálogo con Crónica TV que su hijo presenció el episodio y que aparentemente vio que "entre dos pibes estaban asaltando" a la víctima, quien "no quería soltar el celular".

La mujer también dijo que el hombre asesinado no era conocido en el barrio y que, al resistirse, le empezaron a propinar "hincadas" en el cuerpo con un arma blanca.

"Acá en la vía es un desastre en la noche, hay un nido de transas por todos lados", finalizó la vecina.

La causa fue designada a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 12 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo de Fernando Semisa, quien ordenó diligencias con el fin de arrestar al presunto atacante y avanzar en la causa.



