Asghar Farhadi comunicó que de ninguna manera viajará a la entrega de los Oscar

El cineasta iraní Asghar Farhadi, cuya película "El cliente" tiene una candidatura al Oscar como película hablada en otro idioma, declaró al periódico The New York Times que no asistirá a la entrega de los premios, incluso si se le otorga una excepción para ingresar a los Estados Unidos el 26 de febrero en Hollywood.

Según el portal de Variety que reproduce el anuncio, Farhadi fue claro y contundente: "He decidido no asistir a la ceremonia de los premios de la Academia de Hollywood junto con mis compañeros miembros de la comunidad cinematográfica", dice su declaración.

Aunque originalmente pensó en asistir, "la posibilidad de esta presencia va acompañada de 'ifs' y ' buts' (los "si..." y "pero...") que no son aceptables para mí, aunque se hayan hecho excepciones para mi viaje", señaló el director.

"Humillar a una nación con el pretexto de guardar la seguridad de otra no es un fenómeno nuevo en la historia y siempre ha sentado las bases para la creación de divisiones y futuras enemistades. Expreso mi condena de las condiciones injustas impuestas a algunos de mis compatriotas y a los ciudadanos de los otros seis países que intentan ingresar legalmente a los Estados Unidos y esperan que la situación actual no dé lugar a una mayor división entre las naciones" , concluyó.

El viernes último por la tarde, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump firmó la orden ejecutiva para suspender la entrada de refugiados por 120 días e impuso una prohibición indefinida a los provenientes de Siria, y de 90 días a los ciudadanos de siete países principalmente musulmanes como Irán, Iraq, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, que entrega los premios Oscar, emitió un comunicado repudiando la decisión del Presidente de los Estados Unidos ya que impedirá que este director que en 2012 ganó el Oscar de la Academia a la mejor película extranjera este presente en la entrega de los galardones de cine.