Así es el renovado VW Up! regional

Luego de la actualización en Europa, el Volkswagen Up! regional recibió en Brasil donde es fabricado, una renovación que incluye variadas novedades que se extienden a los rubros de la estética, el interior y el equipamiento.

Los cambios comienzan en el exterior, donde posee una zona delantera con nuevos paragolpes y parrilla que generan el diseño ya visto en el renovado modelo europeo, y que le brinda carácter más deportivo.

En los laterales del modelo del segmento A se destaca por las nuevas llantas de aleación y en la parte posterior se luce con las renovadas ópticas (mantuvieron la forma) y el nuevo paragolpes.

Por su parte, el habitáculo ha incorporado cambios en el panel, el tablero de instrumentos y el volante. Además, posee un equipo de audio con pantalla de 5 pulgadas presente al menos en la unidad de las imágenes, perteneciente a la nueva serie especial Connect.

Mostrada con la carrocería de cinco puertas, dicha serie además posee una estética exterior deportiva con llantas de 15" y espejos, techo y portón trasero pintados de color negro, entre otras novedades.

También hay novedades en el equipamiento, ya que sumó soporte para teléfono móvil, aplicación maps + more (para monitorear las principales funciones del auto en el smartphone), sensores de luz y lluvia y luces de curva.

Las motorizaciones continúan siendo las dos nafteras de tres cilindros: 1.0 MPI con 75 caballos con caja manual de cinco marchas o automatizada I-Motion, y 1.0 TSI con inyección directa, turbocompresor y 101 CV combinada con la caja manual.

El Volkswagen Up! será lanzado próximamente en Argentina, donde además se lucirá en el mes de junio durante el Salón de Buenos Aires. A la actualización estética, la gama local sumará por primera vez el motor 1.0 TSI.

