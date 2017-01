Así vivía su vida "El Chapo" Guzmán

El piloto personal de Joaquín "El Chapo" Guzmán dio una entrevista exclusiva a Univisión donde contó detalles de la vida íntima del capo narco más peligroso y poderoso de los últimos tiempos.

El hombre, que omitió su nombre por razones de seguridad, contó cómo conoció al capo narco y cómo vivía el hombre que fue extraditado recientemente por el gobierno de su país a los Estados Unidos.

Durante una extensa entrevista, describió al capo como un hombre muy cuidadoso y pendiente de todos los detalles de seguridad, mujeriego y que tenía como ídolo al colombiano Pablo Escobar.

Su historia junto a Guzmán comienza con un empresario que contacta al piloto latino en Miami, donde residía junto a su familia, para ofrecerle un trabajo en México en el que tendría un sueldo mensual de 25.000 dólares.

El capo se presentó: "Yo soy 'El Chapo' Guzmán, a mucho honor, pero no quiero que jamás me llames así, 'Tinieblo', fue el nombre que utilizó para llamarlo. Estuve ocho años preso en la cárcel de Puente Grande, en Jalisco. Me agarraron en Guatemala, pero me escapé y ahora toda mi gente tiene que ser de más confianza que nunca. Por eso te tengo aquí, no quiero ningún pinche piloto que conozca gente aquí con la que pueda delatarme".

Según relató el piloto, capo se preocupaba por mantener todo en secreto y bajo control. No quería que ninguno de sus trabajadores conociera la identidad de su piloto, ni que el piloto conociera la identidad de sus trabajadores. Por eso nadie se refería al otro por su nombre original.

El Tinieblo tampoco tenía conocimiento de los negocios del narco ni del funcionamiento militar de su cártel, por si por alguna razón el piloto era capturado y fuera torturado de la peor forma, no podría decir nada por la poca información que tenía.

"Quiero que sepas que vas a trabajar solamente para mí, para mis hijos, para mi esposa y para mi madrecita. Aparte de nosotros, en el helicóptero que te entregaré nunca se transportará 'mota' ni 'perica'. Dinero, sí. Y nuestras armas", le dijo "El Chapo".

Tinieblo cuenta que nunca vio a "El Chapo" junto con su esposa; siempre estaba con distintas mujeres que lo iban a visitar hasta su escondite en la Sierra Madre Occidental, una cordillera que cubre la totalidad del occidente de México.

También lo describe como un hombre fascinado por sus propias "proezas", el mito que había creado con su nombre, como su escape del Penal Federal de Puente Grande el 19 de enero de 2001. Una y otra vez leía los recortes de periódico que narraban su fuga, recuperó MinutoUno.com .

Colombia era el paradigma de "El Chapo", una referencia constante en su vida y en la forma de tratar de hacer negocios. Siempre que hablaba de ese país, de las veces que lo visitó, de los negocios que realizó allí, sus conexiones y amigos y, sobre todo, de su ídolo Pablo Escobar.