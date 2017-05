El Patagónico | Deportes | AUTOMOVILISMO - 23 mayo 2017 Astiz volvió a ser competitivo y se subió al podio en Zárate El piloto comodorense terminó segundo, detrás de Otto Fritlzer, en la prueba final de la categoría Junior Max. Con este resultado, ahora se ubica 7° en el campeonato. La próxima presentación a nivel nacional será el 10 y 11 de junio en el kartódromo de Buenos Aires, donde se disputará un evento con vuelta Joker y puntaje especial.

Lorenzo Astiz logró un nuevo podio a nivel nacional, y volvió a tomar confianza para lo que resta de la temporada 2017 en la Copa Rotax. El comodorense finalizó segundo en la categoría Junior Max, detrás de Otto Fritlzer, y sumo puntos importantes para descontar en el campeonato.

Los tiempos obtenidos durante los entrenamientos auguraban un buen resultado, y lo pudo ratificar en la clasifica del sábado, en donde le correspondió el tercer mejor registro de su clase. En las mangas, se encontró perjudicado por la lluvia que complicó la adherencia del circuito, pero supo reponerse a las situaciones desfavorables, y arribó a la meta en la 4ª colocación, en las dos primeras baterías, y en la 6ª ubicación en la última de estas etapas clasificatorias.

La grilla de partida para la competencia final tuvo al comodorense en el 4° cajón, y desde ahí comenzó a disputar una gran final con una largada exitosa, la que lo dejó en el 5° puesto, prendido en el lote del frente. A partir de allí, aprovechando todo el potencial de su karting avanzó rápidamente hasta meterse tercero. Hasta las últimas vueltas, Lorenzo fue descontando al dúo de punta, pero no llegó a pesar de su progreso, a entrar en contacto directo con ellos. El giro final, le permitió heredar la segunda colocación, debido al despiste de quien marchaba en esa posición.

"Largamos cuartos la final. Hicimos una buena largada y nos metimos quintos. Nos pudimos poner enseguida terceros. Estaba atrás de Otto y Grimaldi. En la última vuelta hubo un roce entre los dos y pude aprovechar. Estoy muy contento con el resultado", afirmó Lorenzo antes de festejar en el podio.

Astiz sabe del esfuerzo que significa poder estar en cada competencia a nivel nacional y por eso agradeció: "a mi viejo, a toda mi familia, a Fran y a Gustavo Darder, a todo su equipo que trabajó mucho, a Cristian Arias por la preparación física, a mis sponsors Astoil S.R.L., BioFusion, BL Servicios, Invictia Gym and Fitness, PQD, JPG Racing, y a toda la gente que me apoya".

Con estos resultados, Lorenzo Astiz se ubica en el 7° lugar de la tabla del certamen. Su próximo compromiso será el fin de semana del 10 y 11 de junio, en el kartódromo de Buenos Aires, donde se disputará un evento con vuelta Joker y puntaje especial.



PANORAMA - 4A. FECHA



FINAL - CATEGORIA JUNIOR MAX

1° Otto Fritlzer

2° Lorenzo Astiz

3° Lucas Bohdanowicz

4° Bautista Alonso

5° Emiliano Stang



CAMPEONATO



1° Francesco Grimaldi 319 Pts

2° Otto Fritlzer 288

3° Lucas Bohdanowicz 280

7° Lorenzo Astiz 158



Fuente: