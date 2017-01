Asumieron cinco funcionarios nuevos en el Gabinete Provincial

Esta mañana en el Salón de los Constituyentes, el gobernador Mario Das Neves puso en funciones a Pablo Durán como nuevo ministro de Gobierno, en reemplazo de Rafael Williams; y a Pablo Mamet como nuevo ministro de la Producción.

También juraron como presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Juan Martín Bortagaray; y como titular de CORFO, Hernán Alonso y Christian Fraysse, como subsecretario de Industria del Ministerio de Producción.

Cinco nuevos funcionarios asumieron en el gabinete provincial

Tras la finalización de las firmas, el gobernador Mario Das Neves agradeció el acompañante del ex ministro, Rafael Williams que " dio todo el volumen político que necesitaba nuestro espacio" y luego, habló de la importancia de contar con un buen equipo para conducir un Estado en forma ordenada.

Embed #CambiosGabinete Yo no estaría acá si no contara con un equipo. El trabajo en equipo es real, por algo la gente nos votó x 3ra vez — Mario das Neves (@mariodasneves) 3 de enero de 2017

"Yo no estaría acá, ni podría conducir el Estado medianamente en forma ordenada, si uno no cuenta con un equipo. Es muy injusto y muy hipócrita a veces decir es Das Neves solo y los demás no existen, todos existimos, por eso la gente nos votó de vuelta por tercera vez y esto lo ha hecho el equipo", afirmó.

También habló de la importancia de incorporar a gente que es idónea y que no ha participado en la vida pública, lo importante, es que hay que tener la generosidad de incorporar a gente nueva, porque van a ser ellos que es otra generación - los que van a trabajar para construir una provincia mejor".

Finalmente, aseguró que sería un "cobarde" si no siguiera luchando por los intereses de la Provincia y que ello, advirtió: "no me van a correr ni por izquierda, ni por derecha, cuando está Chubut de por medio yo me les voy a plantar".

Embed #CambiosGabinete Si está Chubut en juego me planto, aún con el 1,67 metros que tengo. Con quien sea. Así defendemos a nuestra gente. — Mario das Neves (@mariodasneves) 3 de enero de 2017