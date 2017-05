El Patagónico | Regionales | GREMIALES - 03 mayo 2017 Asumieron las autoridades reelectas de la UOCRA El acto contó con la presencia de Carlos Romero, secretario de acción social de la conducción nacional de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina. También asistió el intendente Carlos Linares.

El intendente Carlos Linares acompañó ayer la asunción de las autoridades que fueron reelectas a nivel local en el gremio de la construcción y que continúan encabezadas por Raúl Silva. "Vamos a acompañar a la conducción y a trabajar para que este gremio sea cada vez más grande", afirmó el secretario general reelecto.

Durante el acto realizado en el Gimnasio Municipal 3, se hizo entrega de un reconocimiento al intendente y a distintos miembros de la comisión directiva de la Unión Obrera de la Construcción.

En representación del municipio estuvieron presentes también, el viceintendente, Juan Pablo Luque, el subsecretario de Hábitat Municipal, Carlos Vargas, el secretario de Trabajo, Marcial Paz. En el marco sindical asistieron el secretario de acción social de la UOCRA a nivel nacional, Carlos Romero, referentes del sindicato de las localidades de Río Mayo, Sarmiento, Gobernador Costa y Camarones.

Asimismo, acompañaron la ceremonia, referentes de distintas compañías petroleras y empresas de la construcción. "Hoy sin duda es in gran día, esperado por todos ustedes, han hecho mucho para llegar donde están. Hoy recordábamos un tiempo atrás, un acto que la UOCRA hizo acá para que las autoridades se eligiera de manera democrática y hoy los tenemos a Silva y (Rubén) Crespo en la conducción", afirmó Linares.

"Esos años han pasado, el gremio sigue creciendo y hemos trabajo en conjunto con la UOCRA como con otros sindicatos de la ciudad, con los que hemos conseguido la paz social, que nos permite trabajar. Hoy es un día difícil para Comodoro pero ustedes son los que están arriba de las maquinas, acompañando desde el primer día a toda la ciudad", enfatizó. Linares advirtió: "se vienen tiempos difíciles pero, si estamos todos juntos, vamos a superarlos. Además quiero manifestar que estoy agradecido, con la UOCRA tenemos una relación de amistad, es como mi segunda casa y por eso vamos a acompañar a la conducción y a trabajar que este gremio sea cada vez más grande".

Mientras, Raúl Silva, manifestó: "estoy feliz por la gente que nos acompaña, en las lecciones, mas allá de haber una sola lista, votó el 85% del padrón, eso quiere decir que ustedes confían en esta conducción".

"Quiero agradecer a todos los delegados y miembros de comisiones, que estuvieron desde el primer día, ayudando en la catástrofe. Hubo compañeros que estuvieron hasta 14 horas trabajando, muchos delegados pusieron sus propios vehículos, que los rompieron y no se quejaron porque siempre los delegados están apara ayudar a la gente, por eso no quería dejar de mencionarlo", destacó.

Del mismo modo, Silva realizó un agradecimiento especial al intendente. "Es como un miembro de la UOCRA y siempre está junto a nosotros y cuando necesitamos algo, él está presente para darnos una respuesta y una mano en cada oportunidad que se le solicitamos", expresó.



