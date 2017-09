El Patagónico | BIZ - 16 septiembre 2017 Asunción, la nueva meca del Real Estate La capital paraguaya cambió su fisonomía en los últimos dos años. Se posiciona como un destino de compras, con una economía estable y seguridad jurídica. El valor del m2 es uno de los más accesibles de la región con gran potencial de crecimiento. Uruguay, Estados Unidos y hasta México también buscan atraer inversores argentinos.

Rentabilidad, seguridad jurídica, crecimiento económico y mercado dinámico, son solo algunos de las principales características de Asunción, capital de Paraguay, que parecen tentar hoy a los inversores extranjeros y posicionarla como la nueva revelación de Latinoamérica. Esto se debe a que en los últimos 10 años la economía del país se multiplicó por cinco, situándose como la más estable de Sudamérica después de Chile.

Asunción es hoy un mercado barato, atractivo, dinámico y en crecimiento. Esto se puede ver en sus números. Mientras en 2003 el precio de la tierra tenía un valor promedio por m2 de u$s 100, hoy esa cifra llegó a u$s800 y se espera que en solo dos años alcance a u$s 1.200 por m2, por lo que el desarrollo en la tierra guaraní es hoy una de las mejores inversiones de la región.

Pero no solo la estabilidad económica hace de Paraguay un sitio ideal para invertir sino también su ubicación. "Se encuentra entre Brasil, Bolivia y Chile es como un nexo para llegar al Pacifico. Eso hace que esté en una posición estratégica para el tránsito de mercadería rumbo a Asia por lo cual las inversión en infraestructura está en proceso", explicó a Biz Rubén Frattini, vocero de la municipalidad de Asunción.

Asunción es una de las ciudades más antiguas de Sudamérica, su crecimiento ha sido desordenado, pero hoy se reinventa y comienza a utilizar su mejor recurso: el río homónimo. El año pasado el gobierno paraguayo inauguró el primer tramo de la Costanera Norte de 3,8 kilómetros que requirió una inversión de u$s21,5 millones y cambió la cara de la ciudad. Ahora se prevé ampliar para el 2019 la costanera en más de 22 kilómetros y así conectar Asunción, Luque y Lambaré, por medio de avenidas costeras de norte a sur.

Estas obras no solo mejoraron el aspecto de la ciudad sino que generaron una nueva oportunidad de negocio. "Se incorporan a su ejido 1.000 hectáreas que fueron ganadas por la nueva autopista costanera al río. Allí estamos trabajando con la intendencia de Asunción en desarrollar el mega proyecto de la Eco Bahía que es una ciudad smart-cities dentro de la misma Asunción. La idea es dotar a este proyecto de toda la infraestructura necesaria para atraer a los inversores que deseen construir los nuevos edificios", explicaron desde la municipalidad.



FAMILIARIDAD Y COMPRAS



En la caza de inversores, Paraguay pone el ojo en la Argentina y esto se debe a la relación constante que hay entre ambos países. El año pasado más del 70% de los turistas que recibió Paraguay fueron argentinos y si bien los lazos familiares pueden ser la principal causa, en el último año creció considerablemente el turismo de compras en Asunción. Es que la tecnología, cosmética y calzado se consigue hasta un 60% más barata que en el país. Según registros migratorios paraguayos, entre 2010 y 2014 solo viajaron entre 220.000 y 310.000 turistas argentinos al año. En 2015, cuando el Papa visitó ese país, el número saltó a 848.000. Pero en 2016 el cambio se tornó muy favorable y el boom de compras hasta superó al "efecto Francisco", con un récord de 932.000. El crecimiento de shopping y paseos de compras potenciaron este fenómeno.

La cercanía, el fenómeno de compras y el crecimiento exponencial de la capital paraguaya lo convierten hoy en el sitio más tentador para los inversores de bienes raíces. Además, los precios del mercado siguen siendo más que accesibles. "Asunción tiene un precio promedio en vivienda tradicional de u$s1.500 por m2 existen algunas zonas, como Villa Morra o la zona del boulevard Santa Teresa que en algunos edificios tiene valores por sobre el mercado ya que se posicionó como un sitio para extranjeros. Por ejemplo allí están los mejores hoteles y el shopping Galería", indicó Frattini.



OTROS COMPETIDORES



Uruguay, es uno de los mercados favoritos de los argentinos. Punta del Este es sin dudas el lugar invadido por desarrollos y compradores argentinos. "Empezamos a sentir el parate en 2016 porque la economía local impacta en Uruguay. A partir de la nueva reglamentación para promocionar desarrollos permanentes comenzó a reactivarse el mercado y crecieron la cantidad de proyectos sobre todo en Punta del Este", sostuvo a Biz la arquitecta Graciana Calcavecchia, directora comercial de la constructora CRIBA.

Esta nueva reglamentación que rige en Uruguay contempla eximir a los desarrolladores extranjeros de ciertos impuestos por lo que abarata notablemente los costos de construcción "Es cierto que en Punta del Este es más caro que en Buenos Aires llevar adelante una obra porque la tierra está más cotizada, pero también es una realidad que es más rentable ya que el precio del m2 para la venta es más elevado", explicó Calcavecchia. Es por eso que los principales inversores del otro lado del charco son argentinos, seguidos en menor medida por los brasileños.

Y otra vez la seguridad jurídica y la estabilidad económica aparecen como los factores principales que tiene en cuenta el inversor a la hora de elegir a Uruguay. "Se están haciendo desarrollos distintos que ofrecen otras alternativas en donde se busca abaratar los costos de mantenimiento y de expensas de departamentos ya que si no se hace demasiado costoso", agregaron desde CRIBA. Lo cierto es que Punta del Este tiene mucho para desarrollar y se posiciona como una opción rentable ya que el valor del m2 está en alza.



EL CLASICO MIAMI



Hace años La Florida en Estados Unidos se posicionó como uno de los sitios favoritos para los argentinos. Miami combina playa, shopping, noche y hasta movimientos culturales. El crecimiento de la ciudad en los últimos 20 años fue exponencial y quizás para los inversores más conservadores Miami es la favorita. "Notamos que los argentinos tienen un entusiasmo renovado por comprar casas para vacacionar en La Florida. La última vez que vinimos fue en enero y encontramos un ambiente diferente. Hoy vemos que hay más interés a la hora de invertir", explicó en el marco de la Expo de Real Estate Vanessa Grout, presidente de la división de Real Estate del desarrollo Brickell Flatrion.

En este desarrollo, que cuenta con más de 500 unidades, el comprador argentino parece pisar fuerte. Según su vocera, al menos 100 departamentos fueron adquiridos por los inversores argentinos que en la mayoría de los casos busca alquilarlo para generar una renta anual en dólares. "Hoy los departamentos más chicos, de un solo ambiente se comercializan entre u$s 3.500 y u$s5.000 por mes. La rentabilidad anual es muy alta porque tienen mucha demanda y el periodo de vacancia es casi inexistente", explicó Grout.

Desde el 2014 al 2015 el comprador argentino figuraba entre los favoritos, pero durante el 2016 cayó algunas posiciones para reacomodarse este año. "Vemos un cambio importante en cuanto al comportamiento de los argentinos, hay entusiasmo que se refleja en más operaciones, seguramente impulsadas por el blanqueo de capitales", concluyó Grout.

Por su parte, Alicia de La Madrid, otra referente del mercado inmobiliario en Miami a cargo de la comercialización de Elysee Miami, también remarcó que el público argentino volvió a inclinarse por Estados Unidos e hizo hincapié en el cambio de gobierno: "Yo creo que el nuevo presidente está causando un crecimiento de la economía y ese crecimiento siempre resulta en mayor inversión, eso es bueno para el país y para el extranjero. Cuando la economía se achica, hay menos oportunidad y hay menos inversión".

La diversificación de ofertas se posiciona como una gran oportunidad para los compradores argentinos. En la zona de Brickell se pueden conseguir departamentos que van desde los u$s4.000 hasta u$s10.000 el m2, es decir precios similares a los que se ofertan en la Ciudad de Buenos Aires con la diferencia que la rentabilidad duplica a la que se consigue con un departamento en alquiler en la Argentina. Mientras en la Capital Federal un departamento de dos ambientes puede generar una rentabilidad anual en dólares en torno al 3% en Miami ese número es de entre el 7% y 8%.



MEXICO



La Ribera Maya busca posicionarse como uno de los sitios más atractivos para los inversores. Allí la mejor opción parece estar de la mano de los Tiempos Compartidos. "Hoy no tenemos una inversión tan importante de argentinos y esto tiene que ver con que el mercado uruguayo se posiciona como un gran competidor", explicó Juan Ignacio Rodríguez, vicepresidente Senior de Desarrollo de negocios y operaciones RCI Latinoamérica.

El tiempo compartido, nació en los años '70 y hoy se aggiornó a las nuevas necesidad de sus compradores. Se trata de un mercado que en México está en crecimiento y en todo el mundo sigue con números en alzas. "Hoy tenemos 5.400 millones de dólares vendidos en Tiempos Compartidos y estimamos un crecimiento para este año de entre el 5 y el 7%", explicó Rodríguez. El tiempo compartido es una inversión a largo plazo que se puede vender en cualquier momento y si bien no genera una alta rentabilidad sirve como forma segura de resguardar los ahorros. Hoy un Tiempo Compartido en la Rivera Maya se vende en promedio a 15 años a un precio de 19 mil dólares.

