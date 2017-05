El Patagónico | País/Mundo | INFORMACIÓN GENERAL - 03 mayo 2017 Atacó a su ex novia en un boliche mordiéndole el mentón Una joven de 21 años fue atacada en un boliche de la localidad bonaerense de Florencio Varela por un ex novio que la mordió en el mentón, por lo que él terminó preso y la víctima tuvo que ser trasladada a un hospital para que le den puntos de sutura, informaron ayer fuentes policiales.

El hecho ocurrió a las 6 de la madrugada del domingo en el boliche “D-One”, ubicado en la Ruta 36 y Arrecifes, del mencionado partido del sur del conurbano.

La víctima, identificada por la policía como María Emilia Fernández (21), se encontró dentro del local con su ex novio y ahora imputado en la causa, Claudio Leonel Pérez (21), quien de acuerdo a la denuncia de la mujer la tomó del brazo y comenzó a insultarla.

“Me crucé con mi ex. Antes de salir afuera me empezó a insultar y como yo no le daba bola, me agarró. Hacía fuerza para salir, para irme y me agarró y me mordió”, contó la joven al canal local El Radar del Sur.

La chica recibió la mordida en la parte inferior del mentón, lo que le provocó un profundo corte con desprendimiento de tejidos, que obligó a que sea trasladada al hospital zonal Mi Pueblo de Florencio Varela.

“Después de que me vieron con sangre, se acercaron los policías y los patovicas. La policía me llevó al hospital. Me atendieron, me cosieron y me fui a la comisaría tercera. Ahí me dijeron que él estaba preso”, dijo la víctima.

María contó que hace tres meses que se separó de Pérez pero con él había tenido una relación que duró “cinco años”.

“Me desfiguró. No puedo entender por qué llegó a esto. Me amenazaba, siempre me decía que si me veía con alguien me iba a cagar a palos y me iba a romper la boca, pero nunca me imaginé que me podía pasar esto”, aseguró la chica.

“Para mí no es una persona, es un monstruo. Tengo miedo de cruzármelo”, dijo la joven.

María fue llevada ante un médico policial que constató la lesión con los puntos de sutura en el mentón y luego fue trasladada a la comisaría de la mujer donde ratificó la denuncia.



