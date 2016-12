Atan a un adolescente para robar en una casa de Km 3

Un adolescente que el domingo por la tarde se encontraba solo en su casa de la calle Primitivo Escolar, en el sector del barrio Mosconi denominado "Altos del Tres" -detrás del complejo "El Marquesado"-, fue víctima de la violencia de una banda que se movilizaba en un vehículo oscuro.

Los delincuentes actuaron ya terminada la televisación del partido entre River y Boca que captó la atención de muchísimos comodorenses y cuando el movimiento en las calles era escaso. Sin embargo, los individuos fueron vistos por algunos vecinos deambulando por las calles de "Altos del Tres" y mirando las casas.

Según relataron la propia víctima y su padre a El Patagónico, los ladrones ingresaron por una ventana trasera de la casa creyendo que no había ocupantes en la vivienda. "Yo estaba durmiendo, escuché unos ruidos y cuando me desperté el tipo ya estaba encima de mí", describió el adolescente.

El que lideraba la banda "me dijo que no lo mire, que baje la cabeza y me quiso tapar la cabeza con una sábana. Estuvo un rato dando vueltas hasta que encontró unos cables para atarme las manos y los pies, y me dijo que no me mueva", recordó el joven, quien siempre se mantuvo en su dormitorio.

Luego el ladrón le preguntó si su papá era policía, después dónde estaba y por último dónde guardaba la plata. El joven afirmó que no tenían dinero guardado y de acuerdo a las voces que escuchaba descifró que eran tres los individuos que ingresaron.

"Al final cuando estaban por irse escuché que decían: 'se pinchó, se pinchó, vamos compañeros'". Para esto, los delincuentes se alzaron con el teléfono celular del chico, un televisor LCD de 42 pulgadas, dos notebook –pertenecientes a los lugares de trabajo de sus padres-, la Play Station con todos los juegos que tenía, prendas de vestir y tres handies, detalló el padre del joven.





FALTAN PATRULLAJES

El adolescente se quedó en silencio mientras los ladrones abandonaban la casa y cuando ya no escuchó ruidos se desató y comenzó a recorrer las distintas dependencias para saber "cómo estaba todo". Minutos después llegaron sus padres y alertaron a la policía de la Comisaría Mosconi.

Según estimó el padre del joven, los ladrones permanecieron entre 13 y 15 minutos en el interior del domicilio hasta que huyeron a bordo de un automóvil de color oscuro.

"Lo que sí sabemos es que no lo golpearon, igual a él siempre lo hemos educado para si llega a pasar estas cosas, es más importante la vida. Más vale no hacer nada y quedarse piola", analizó el jefe de la familia.

El dueño de casa recordó que en ese sector ya hubo tres robos domiciliarios. "Nosotros por un lado estamos agradecidos, pero tenés que agradecer que te roben y no te hagan nada". El damnificado sostuvo: "cuando estaban las cuadrículas no había tantos autos merodeando como ahora".

Insistió en que "la cuadrícula dejó de funcionar y la misma policía de Mosconi nos dijo que otra vez les está faltando patrulleros. Las cuadrículas aunque a muchos les pese era un gasto, pero los tipos circulaban".

Agregó que una cuestión fundamental para ayudar a la seguridad de la comunidad sería hacer cumplir la Ley Nacional de Tránsito para que no circulen vehículos con vidrios polarizados.

"La ley dice que no puede haber ningún auto con vidrios polarizados, y con eso bajaríamos cualquier cantidad la delincuencia. Es cuestión que el municipio lo haga cumplir. Pienso que esto (la inseguridad) se va a ir poniendo peor", lamentó.