ATE marchó repudiando a Gendarmería "que nos golpeó, pero no nos rompió"

Caleta Olivia (agencia)La columna de manifestantes, encabezada por el secretario general a nivel provincial, Alejandro Garzón, comenzó a desplazarse cerca del mediodía desde la sede gremial y avanzó por calles céntricas hasta llegar inicialmente a la Casa de Gobierno ya que el repudio también se hizo extensivo, tanto al gobierno provincial como nacional.En ese lugar, los dirigentes de diferentes seccionales se expresaron en torno al violento desalojo de la ruta y uno de los discursos más efusivos fue pronunciado por la secretaria general de Pico Truncado, Alba Curaqueo, quien dijo que "la Gendarmería nos pegó, pero no nos rompió y por eso estamos más fuertes que nunca. Pensaron que nos iban a amedrentar, pero somos miles los que pensamos lo mismo y estamos cansados de este gobierno de mierda que nos reprime".La dirigente también sostuvo que tanto las autoridades nacionales como provinciales "liberaron la zona" y fue por ello que los gendarmes de élite, fuertemente pertrechados, "avanzaron contra nosotros"."Nuestros compañeros saben lo que es cagarse de hambre; son los que cobran 11 mil pesos; los que estaban en la ruta peleando por una Santa Cruz mejor para todos porque estos gobernantes no saben lo que es no llegar a fin de mes", afirmó.Inmediatamente después lanzó un elíptico mensaje hacia otros gremios al manifestar que "acá si no peleamos todos juntos nos matan por separado y le guste a quien le guste, ATE no responde a patrones; no responde a los gobiernos porque es de los trabajadores, carajo".Por su parte el principal referente de la seccional Las Heras, Héctor Ampuero, dijo que "venimos a abrazar a los compañeros con quienes estuvimos compartiendo en la ruta y también para decir que tenemos que combatir al centralismo". Posteriormente los manifestantes se dirigieron hacia el edificio de la Legislatura y prosiguieron hasta la esquina de la avenida Kirchner y calle Chacabuco, donde se levantó una carpa de manera contigua a la que ya habían instalado los empleados judiciales.