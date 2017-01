El Patagónico | Regionales | MINERIA - 12 enero 2017 ATE se atribuye gestiones para que se revean cesantías de mineros Al delegado normalizador de la sede Río Turbio de la Asociación Trabajadores del Estado, Cristian Oliva, aseguró que por gestiones que realizó junto a otro dirigente de ese gremio, Leonardo Vázquez, y al abogado Alexis Barraza, se logró que las autoridades de la intervención de YCRT asuman el compromiso de rever los masivos despidos de trabajadores de la cuenca carbonífera.

Caleta Olivia (agencia)

El gremialista dio a conocer la novedad a través de un informe de prensa, pero sin precisar si se refería solamente a los 70 casos registrados en el curso de los últimos días, o a los casi 200 que se contabilizan en esa misma empresa desde que hace poco más de un año asumiera la nueva intervención designada por el gobierno macrista, encabezada por el ex concejal rioturbiense Omar Zeidán.

Cabe recordar que Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) justificó las últimas cesantías en graves irregularidades laborales, incluyendo ausencias injustificadas, pero al mismo tiempo se desató una fuerte interna dentro de ATE ya que el sector nucleado en la Lista Naranja no solo acusó al delegado normalizador (Oliva) de actuar en connivencia con la intervención, sino que además se produjo la toma de la sede por parte de los despedidos.

El conflicto también se politizó y, a modo de ejemplo, el diputado que representa a Río Turbio en la Legislatura provincial, Darío Menna (Frente Para la Victoria), dijo que debido a los despidos de mineros en el yacimiento carbonífero y de trabajadores que estaban afectados a la construcción de las represas hidroeléctricas, "es evidente que hay una clara intención del gobierno nacional de borrar a Santa Cruz del mapa y volver a convertirla en el patio trasero de la Patria".



SIGUEN LAS PROTESTAS

Pero como aún no estaba asegurada su reinserción laboral, los mineros despedidos volvieron a manifestarse ayer con una quema de cubiertas a la vera de la ruta complementaria N° 20 que une el paraje Julia Dufour con un paso fronterizo y que pasa frente a la inconclusa Central Termoeléctrica.

Mientras esto sucedía -según el reporte suministrado por la oficina de prensa de ATE-, el delegado normalizador Cristian Oliva, junto con el representante del Consejo Directivo Nacional, Leonardo Vázquez, y el asesor letrado del gremio, Alexis Barraza, mantuvieron una reunión con representantes de la intervención del yacimiento carbonífero.

Con relación a los alcances de ese encuentro, Oliva manifestó que "con el apoyo de las comisiones directivas nacional y provincial de ATE, llevamos a cabo una reunión en la que logramos que la intervención se comprometa a rever todos los casos de despido que el interventor autorice".

Asimismo, destacó que "continuaremos realizando acciones de este tipo y en caso de no haber respuestas a lo prometido por la Intervención, se profundizarán las acciones que se decidirán en conjunto entre los trabajadores y la comisión normalizadora".



Fuente: