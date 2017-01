El Patagónico | Regionales | GREMIALES - 14 enero 2017 ATE se manifestó en el Area Programática y pidió la reincorporación de tres profesionales Integrantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que en Comodoro Rivadavia conduce Gerardo Coronado, se manifestaron ayer en el Area Programática Sur del Ministerio de Salud de Chubut. Concurrieron para entregar un petitorio a la directora Mariana Fernández y pidieron la reincorporación de los tres profesionales que fueron desvinculados luego de su"evaluación negativa".



La protesta se hizo con la intención de que el Ministerio de Salud proceda a la reincorporación de los médicos Cesar Mías, Raúl Soria y de la enfermera Daniela Cárcamo. También se manifestó que el gremio solicitó a Fernández el informe donde se expresa las razones de la evaluación negativa a los profesionales.

Citan en su petitorio una cláusula del Convenio Colectivo de Trabajo por el cual el empleador tiene el deber de comunicar a la organización gremial acerca de las bajas mensuales que puedan registrarse y la situación de revista de los agentes ante eventuales problemas de este tipo que puedan registrarse.

Verónica Rosales, integrante de ATE, señaló que los desvinculados no faltaron a su trabajo y atendieron a los pacientes, por lo cual no se comprende el motivo por el que los cesantearon.

Respecto a la denuncia que presentó Mariana Fernández en la Seccional Primera, luego del "escrache" que sufrió el lunes, los referentes de ATE indicaron que la misma todavía no llegó al gremio. Indicaron que esperan esta notificación para hacer una contradenuncia al respecto.

El lunes Fernández denuncio que sufrió amenazas, pintadas y que el gremio le pidió que renuncie a su cargo por la situación que se dio con los desvinculados.



