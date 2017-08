ATECh encara un relevamiento

Según explicó el dirigente, "hay un montón de situaciones de mayor o menor urgencia, de menor o mayor importancia, pero todas deben ser atendidas. Creería que la enorme mayoría de las escuelas de Comodoro necesitan una inversión importante en infraestructura, en ampliación, en mantenimiento de las instalaciones eléctricas de gas y luz porque eso va saltando con las suspensiones; se suspende hoy una escuela, mañana otra, pero en definitiva son muchas las escuelas que tienen problemas".

Murphy también se refirió a la presencia de roedores en algunas escuelas. "Hay varias que tienen ese problema. La última en la que estuvimos fue la 749, exEnet Nº 1, que tuvo suspendidas las clases por un desborde cloacal pero que sigue teniendo problemas con las ratas, con la lauchas, por el tema de una obra que se estuvo haciendo durante años alrededor de la escuela", explicó.

En ese sentido, confirmó: "nosotros vamos a pedir que se realice una certificación de la desratización porque nos dicen 'sí se hizo', pero no sabemos si lo hizo un portero de buena voluntad cuando no le corresponde; si lo hizo adecuadamente; si tiene elementos de higiene, mascarilla o barbijo. Y esas cosas no pueden estar pasando", sentenció.