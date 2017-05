El Patagónico | Regionales - 23 mayo 2017 ATECh se manifiesta por la eliminación de cargos de modalidad especial

Luego de que el Ministerio de Educación eliminara dos cargos docentes en la Escuela 519, en lo que desde ATECh se considera un gesto de “ajuste y achicamiento de la escuela que lleva adelante el Gobierno provincial en línea con la política de Macri a nivel nacional”, hoy el gremio docente se manifestará en Supervisión de Escuelas, área ubicada en el barrio General Mosconi.

A las 11 se iniciará la asamblea escolar, comenzando media hora más tarde el reclamo “contra el cierre de cargos, por más aulas, más cargos, por más y mejor Educación”. La medida se extenderá hasta las 14, tal como decidió el viernes el cuerpo de delegados de la Regional Sur, luego de que se confirmara la quita de cuatro cargos para la Escuela 519 y la eliminación de dos de ellos.

"La idea es manifestarse por el cierre de estos cargos. En principio solo convocarnos y ahí ver qué respuestas nos dan”, señaló Daniel Murphy, secretario general de ATECh, a El Patagónico.

El dirigente confirmó que ayer mantuvieron una reunión con representantes del Ministerio de Educación de Chubut. Sin embargo, estos no dieron ninguna respuesta al reclamo.

“Esperamos que reflexionen y den marcha atrás con esto. Ellos sostienen la misma medida, no tienen argumentos más que los numéricos. Te dicen que es muy baja la matrícula, pero es complejo el tema de educación especial y una de las razones por las que es baja la matrícula es que los chicos están en escuelas comunes y en algunos casos funcionan y en otros no, y lo sostienen igual”, aseguró Murphy.

"Pero esto tiene que ver con casos particulares muy especiales con alumnos de esos grupos. Son chicos que requieren una atención personalizada; entonces cuando se habla de quitar cuatro cargos a una escuela es una situación realmente delicada”, señaló el dirigente.

Cabe recordar que desde el Ministerio en medio de la discusión paritaria que finalmente llegó a un acuerdo, se informó el traspaso de dos docentes de la Escuela 519 y la eliminación de otros dos cargos afectados al establecimiento.

Por esta razón, el viernes el gremio se reunió en asamblea escolar y decidió impulsar la medida de fuerza que tendrá lugar hoy a las 11:30 en el barrio General Mosconi.



Fuente: