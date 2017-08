Atención: las estafas del estudio Ana Maya llegaron a Comodoro

Inmediatamente al poner el nombre"Ana Maya" en el buscador Google aparecen incontables artículos y notas sobre las estafas que lleva adelante este estudio que, según se pudo conocer, terceriza el reclamo de deudas para la empresa Telefónica y su homónimo móvil Movistar.

En Comodoro Rivadavia, en los últimos días se han recibido muchos reclamos a El Patagónico contando situaciones similares, que, en algunos casos las "deudas" reclamadas son de Telefónica fija o módems y otros en telefonía móvil.

Uno de los casos más resonantes es de un usuario de otra compañía que nunca utilizó ni fue parte de la empresa Movistar al que comenzaron a llamar insistentemente para arreglar este "problema" antes de tener "consecuencias legales".

Según relató en damnificado a El Patagónico es que: "lo que sucedió fue que hace aproximadamente una semana empiezo a recibir constantes llamadas de un número con característica de Buenos Aires. En las dos primeras ocasiones que atendí, me intimaban a regularizar mi deuda como cliente de Movistar. Sin aclararme monto, ni número de cliente, ni número de línea. Solamente me intimaban a realizar el pago para no tener "consecuencias legales". Lo paradójico: jamás en mi vida fui cliente de esta empresa".

En una primera instancia el denunciante asegura que no le dio importancia, pero que en el transcurso de la semana los llamados fueron cada vez más seguidos y que incluso provenían de números distintos: "llamaban a cualquier hora. Mi primera acción fue bloquearlos del teléfono celular, pero incluso dejaban mensajes en el buzón de voz. Todos los llamados fueron siempre desde un marcador automático, en ningún momento traté con una persona real del otro lado, y se identificaban como ´Cobranzas Ana Maya para Movistar´", detalló el joven.

Según pudo descubrir, el estudio se dedica a la "pesca y estafa de incautos", y el dato que más lo alarmó fue el ver que a varios usuarios en su misma situación "fueron llevados al Veraz" por una deuda que jamás contrajeron. El joven se acercó personalmente en Movistar Comodoro, casa central, llevando las grabaciones de las llamadas en las que se lo intimaba a pagar.

El damnificado aseguró que le llamó la atención que recepción "estaban al tanto de otros casos como el mío pero a metros de ahí, en administración, me tomaron con asombro la denuncia. Una vez allí el personal de atención al público me confirma que esta empresa efectivamente está contratada por ellos (Telefónica), y habiendo corroborado mi versión se disponen a entregarme un documento sellado y firmado por ellos indicando el ´libre veraz´ y aclarando que no soy cliente de la compañía ni un exusuario dado de baja en algún momento, desvinculándome de todo cargo, afirmando que no voy a tener ningún inconveniente".



"Se comprometieron a elevar el reclamo a Ana Maya y una vez que hayan tenido respuesta, a comunicarse conmigo para blanquear la situación", finalizó el relato el denunciante. Una de las curiosidades del caso es que al damnificado le dieron un "libre veraz", coincidiendo con los cientos de casos que alegan figurar en el veraz a causa de estas deudas ficticias por lo que resta conocer si este estudio tiene alguna influencia en sectores importantes.