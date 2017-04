El Patagónico | Deportes | BASQUETBOL - 18 abril 2017 Atlético Echagüe recibe con nuevo técnico a Bahía Basket En el equipo entrerriano, que está último en la Conferencia Norte y condenado a jugar por la permanencia en la Liga Nacional, hará su debut el entrenador Ignacio Barsanti quien llegó al plantel en lugar de Iván Najnudel.

Atlético Echagüe de Paraná (8-39), con nuevo entrenador, enfrentará esta noche a Bahía Basket (25-20), en el único encuentro programado que le dará continuidad a la segunda fase de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

El partido se jugará desde las 21:00 en el estadio Luis Butta de la capital entrerriana. La pareja arbitral estará compuesta por Daniel Rodrigo-Julio Dinamarca.

Echagüe ya no podrá abandonar la última colocación de la zona Norte de la competencia, razón por la cual deberá dirimir su lugar en la Primera división del básquetbol argentino frente al equipo que se ubique último en la división Sur.

De este modo, la dirigencia de la institución paranaense, que retornó esta temporada a la máxima competencia luego de 22 años de ausencia, tomó una decisión drástica: echó al entrenador Iván Najnudel.

"Creíamos que (Iván) Najnudel iba a terminar la temporada, pero el equipo solamente ganó 3 partidos de los 18 que jugó bajo su conducción", justificó Marcelo Casaretto, el presidente de Echagüe, para dar cuenta del despido del que fuera asistente de Julio Lamas en Obras Basket.

Por tal motivo, para reemplazarlo en los nueve encuentros que quedan de fase regular, la directiva entrerriana apostará al retorno de Ignacio Barsanti, quien había sido interino cuando se alejó el primer DT en la campaña, Daniel Maffei.

"Creemos que (Ignacio) Barsanti está capacitado y con él podremos lograr la salvación", se esperanzó el dirigente en declaraciones al programa radial 'Reloj de 24' (AM 530).

Echagüe no contará con el lesionado base dominicano Gelvis Solano ni tampoco con el interno extranjero Brandon Davis, que fue 'cortado' en las últimas horas por "bajo rendimiento", tal lo asegurado por Casaretto.

Del otro lado estará Bahía Basket, el finalista de la última edición de la Liga de las Américas que ocupa la tercera colocación en la zona Sur, detrás de San Lorenzo y Ferro. El quinteto bahiense, que no cuenta con el experimentado Hernán Jasen (lesionado), viene de perder ampliamente con Estudiantes de Concordia, por 75-56.



