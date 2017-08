El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 22 agosto 2017 Atlético Tucumán e Independiente se enfrentan por la Copa Sudamericana El "Rojo" ya no cuenta con Emiliano Rigoni quien se fue a Rusia para sumarse al Zenit. La revancha se disputará el 12 de septiembre en Avellaneda. El ganador de esta serie jugará con el vencedor de Estudiantes de La Plata y Nacional de Paraguay.

Atlético Tucumán e Independiente se enfrentarán esta noche por los octavos de final de la Copa Sudamericana, en lo que será el primero de los tres enfrentamientos que protagonizarán en menos de un mes y que definirán el futuro de ambos conjunto tanto en la competencia internacional como en la Copa Argentina, donde también tendrán que eliminarse.

El partido de ida de la serie se disputará desde las 21:45 en la capital tucumana, será dirigido por el árbitro brasileño Anderson Daronco y televisado por la cadena Fox Sports.

La revancha se disputará el 12 de septiembre, en el estadio Libertadores de América, en Avellaneda, y el ganador de esta llave se medirá en cuartos de final contra el vencedor de Estudiantes de La Plata-Nacional de Paraguay.

Tras ese decisivo enfrentamiento, una semana después, el "Decano" y el "Rojo" volverán a estar frente a frente por la Copa Argentina, encuentro que debió jugarse el jueves pasado pero fue reprogramado, por pedido de ambos clubes, para el 19 de septiembre.

Aún resta confirmar el escenario ya que el club tucumano considera injusto jugar en Lanús, como estaba inicialmente contemplado, debido a la cercanía con Avellaneda.

La partida de Emiliano Rigoni, quien finalmente jugará en Zenit de Rusia, provocará una baja importante en la estructura futbolística de Independiente, debido al buen rendimiento que mostró el ex jugador de Belgrano en los últimos partidos que jugó con la camiseta del "Rojo".

Una de las alternativas que tiene el técnico Ariel Holan para reemplazar al futbolista cordobés es colocar a Gastón Togni y de esa forma mantener un esquema 4-2-3-1, aunque no descarta sumar un delantero con la presencia de Lucas Albertengo y plantear un 4-4-2 frente a los tucumanos.

Los locales, por su parte, anuncian la presentación oficial de Yonathan Cabral, Franco Sbuttoni, Dardo Miloc e Ismael Blanco, cuatro de los refuerzos que llegaron para esta temporada y finalmente fueron habilitados por la Conmebol para jugar a partir de este instancia de la Copa Sudamericana.

En la fase anterior, el conjunto que dirige Ricardo Zielinski debió jugar la revancha contra Oriente Petrolero, al que superaron en forma contundente por 3 a 0 de local, con apenas 15 futbolistas debido a la sangría que sufrió el plantel con la partida de más de un docena de futbolistas, quienes figuraban en la lista de buena fe pero no pudieron ser reemplazados.

Además de ese triunfo frente a los bolivianos, Atlético Tucumán jugó tres amistosos durante la pretemporada: les ganó a Arsenal, a la Reserva de Boca y a San Jorge, club tucumano que milita en el Federal B.

Esos resultados, acompañados por un buen rendimiento colectivo, fortalecieron el ánimo del plantel que espera hacerse fuerte otra vez en el Monumental José Fierro, donde permanece invicto en competencias internacionales con cuatro triunfos y dos empates, tanto en la Libertadores como en la Sudamericana, para alimentar sus chances de acceder a los cuartos de final del torneo que organiza la Conmebol.



PROBABLES FORMACIONES



Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Guillermo Acosta, Yonathan Cabral, Franco Sbuttoni y Gabriel Risso Patrón; David Barbona, Rodrigo Aliendro, Dardo Miloc y Gervasio Núñez; Luis Rodríguez e Ismael Blanco. DT: Ricardo Zielinski.

Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Fernando Amorebieta y Nicolás Tagliafico; Nery Domínguez, Diego Rodríguez, Ezequiel Barco y Maximiliano Meza; Gastón Togni o Lucas Albertengo y Leandro Fernández. DT: Ariel Holan.

Estadio: José Fierro (Atletico Tucumán).

Hora: 21:45.

Arbitro: Anderson Daronco (Brasil).

TV: Fox Sports.



Fuente: