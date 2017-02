El Patagónico | Policiales - 08 febrero 2017 Atropelló a una pareja con su hijo, los insultó y se escapó El siniestro se produjo ayer a las 16:30, en Alvear 40. Un Honda Fit de color bordó atropelló a una pareja de 19 años y a su bebé de 1 año para luego escaparse. El pequeño sufrió heridas leves, mientras que su madre aquejó otras de mayor consideración. La policía comenzó a buscar al irresponsable por la zona pero no obtuvo mayores resultados, por lo que se solicitó las grabaciones de las cámaras del sector para poder obtener precisiones respecto del rodado.

Ana y Diego ayer por la tarde fueron a buscar su vehículo a "Carlos Representaciones", un comercio de venta de repuestos ubicado en Alvear 40, entre Aristóbulo del Valle y Necochea. Tuvieron que esperar unos minutos, y como la espera se hacía más larga de la cuenta decidieron ir comprar unas bebidas para hidratarse, sin embargo, cuando estaban buscando el dinero para cruzar al kiosco escucharon "un golpe seco".

El impacto no sólo fue alertado por ellos sino por todos los vecinos de la zona que salieron de sus domicilios pensando que se había producido un accidente y se encontraron con una pareja y su bebe llorando tirados en el suelo al igual.

"Yo alcancé a ver cómo la levantaban a la mujer por el aire y a su bebé. Pobrecito, estaba llorando, se había golpeado contra el asfalto", explicó una comerciante que se encontraba abriendo su local a este diario.

Los vecinos rápidamente comenzaron a brindarle los primeros auxilios a los damnificados e insultaban al automovilista que se perdía entre los vehículos con dirección al barrio Pietrobelli.

"Siempre pasa lo mismo acá; suben como locos y nunca miran", lamentó otro vecino que trataba de comunicarse con la ambulancia del Hospital Regional y con los efectivos de la Seccional Segunda.

El personal policial llegó rápidamente a la zona y comenzó a cortar los accesos para que la ambulancia pudiera asistir a los heridos. Yesica Fuentes, su marido de apellido Rodríguez y su bebé de 1 año, con el acompañamiento de Defensa Civil, fueron llevados al centro asistencial donde se comprobó que el pequeño sufrió heridas leves, mientras que su madre se llevó la peor parte y aquejó heridas de consideración.

En tanto, los testigos manifestaron a El Patagónico que luego de que se produjo el siniestro, el conductor "levantó la mano como quejándose".

"Este señor levantó la mano para quejarse que había atropellado a la mujer y alcanzamos a escuchar que tiraba una 'puteada' al aire. Es de no creer lo que hizo", coincidieron los vecinos.



BUSCAR EN LOS VIDEOS

Las primeras versiones del accidente indicaron que el automóvil, que había atropellado a la pareja y a su hijo, era un Peugeot de color rojo, por lo que las autoridades comenzaron a buscar vehículos de esas características.

El personal policial inició un operativo cerrojo pero no se obtuvieron resultados. Sin embargo, minutos después encontraron dos rodados con una abolladura en el capot: uno de ellos en jurisdicción de la Seccional Quinta; y otro en Alsina, entre San Martín y Sarmiento, pero ninguno tuvo participación en el hecho.

Igualmente, los vecinos les informaron a los efectivos que los comercios poseen cámaras de seguridad, por lo que las autoridades comenzaron a revisar las grabaciones para obtener mayores datos del sospechoso. Así se comprobó que el vehículo no era un Peugeot de color rojo sino que era un Honda Fit de color bordó por lo que los efectivos de la Seccional Segunda comenzaron una nueva búsqueda.

"El nene no paraba de llorar. La madre lo llevaba y el pibe se golpeó su cabecita contra el asfalto. ¿Mirá si le pasaba algo peor? ¿Sabes cómo lloraba? Pobre, y pobre infeliz tenés que ser para atropellar a una madre con su criatura y luego escaparte puteando. Eso es una bajeza total. Esperemos que lo agarren", manifestó Diego indignado por la situación y sin creer lo que había pasado minutos antes.

Al cierre de esta edición, los efectivos policiales continuaban con sus tareas de la búsqueda del conductor.



Fuente: