Attaque 77 sorprende con una épica fusión con el folclore

El grupo de punk rock Attaque 77 editó un EP, "Volumen 1", como adelanto de un disco entero que saldrá en marzo o abril de 2017, y en estas cuatro nuevas canciones muestra su repertorio de sonidos punks con letras con alto compromiso social, pero que también los tiene incursionando en una mezcla de folclore y rock.

El grupo integrado por Mariano Martínez en guitarra y voz, Leo de Cecco en batería y Luciano Scaglione en bajo y coros sorprende en este EP con la hermosa "Canto eterno" en la que aparecen como invitados Vitillo Abalos en bombo y voz y Peteco Carabajal en violín y voz.

Sobre el nuevo trabajo, los Attaque 77 charlaron con Télam:



T:-¿Cuál es la idea con "Triángulo de fuerza", hacer tres EPs o un disco entero?

Leonardo:- La idea original era eso, hacer tres volúmenes con cuatro temas cada uno, pero van pasando los meses y sentimos que va cambiando todo, inclusive lo que está pasando en la música con los CDs y lo que tiene que ver con lo digital. Estamos en este momento presentando estas 4 canciones y con la idea de sumarle 8 más para marzo o abril y sacar un disco entero. No sé si vamos a respetar los tres pasos que teníamos pensados en un principio.



T:-¿Finalmente van a sacar en 2017 un disco entero que se suma a este EP?

Leonardo: de 12, agregarle 8 a este.

T:-¿Ya están las canciones o todavía faltan?

Mariano: hay más de 8. Lo que sí vamos a definir en los próximos meses es cuáles van a ser las 8 que acompañen a esas 4, pero hay material de sobra por suerte. Hace años que no sacábamos un disco en estudio entonces se van acumulando ideas, melodías y pedacitos de cosas que después trabajás y se van trabajando en canciones. Nosotros estamos mucho de gira y se nos da por componer mucho en esos tiempos muertos que se dan en la gira, por eso se acumula mucho material siempre.



ROCK Y FOLCLORE



T: también les sirve a ustedes para aprender cosas. ¿Cómo es la historia detrás de "Canto eterno" que mezcla el folclore con el rock?

Mariano: nació al revés, en realidad. Nació tratando de ir lo más que se pueda al folclore, con un bombo y una guitarra criolla. En situaciones de experimentación, digamos. Nos fuimos a instalar a Córdoba y eso nos puso en contacto con un montón de músicos relacionados con el folclore, yo personalmente produje una banda de folclore en Córdoba, Los Sacha. Eso nos pone en contacto con eso y, en principio, me enseñaron a tocar el rasguido de la chacarera y cómo sería tratar de componer una. De toda esa etapa han quedado cosas y rescatamos esto, que había quedado como un intento de componer una chacarera, y acercarlo un poco más a nuestro sonido. Quedó en el medio una especie de chacarera rock que me parece que es un intento muy interesante.



T:-¿Cómo se dio la idea de convocar a Vitillo Abalos y a Peteco Carbajal?

Mariano: la obra de Peteco me encanta, porque es bastante transgresor dentro de su género. Hizo mucho eso de correrse un poco de lo que está más o menos establecido en el folclore, hay un patrón que rompió bastante y en seguida pensamos en convocarlo para darnos el gusto de que viniera al estudio y compartir con él. Y Vitillo no se nos había ocurrido, en seguida surgió porque en el estudio está Juan Manuel Abalos que es el sobrino nieto de él y toca la guitarra con Ciro y los Persas. Por medio de él lo contactamos, Alvaro Villagra, nuestro técnico de grabación, nos lo propuso y por medio de Juan lo contactamos y fue un momento impresionante.



