El Patagónico | Deportes | RUGBY - 03 abril 2017 Austral mantuvo la categoría y ahora sueña con el ascenso El equipo que dirige Juan Pablo Chorny perdía al término del primer tiempo 13-8. En las semifinales, Austral jugará el miércoles desde las 16:30 con Entrerriana, mientras que el otro cruce lo protagonizarán Sanjuanina y Santiagueña, que se enfrentarán desde las 14:30. Ambos partidos se jugarán en instalaciones del Jóckey Club de Córdoba.

La selección juvenil Sub 18 de la Unión de Rugby Austral derrotó en la mañana de ayer a la Unión del Oeste de Buenos Aires por 15-13, de esa manera logró mantener la categoría en el Campeonato Argentino y ahora luchará por un lugar en el ascenso a la zona Campeonato.

El partido, que se jugó en el Club Palermo Bajo de Córdoba capital, tuvo un primer tiempo con marcador de 13-8 a favor del cuadro bonaerense.

En el otro partido que se jugó por el Campeonato Argentino Juvenil Concentrado, Unión Santiagueña se impuso a Unión de Rugby del Nordeste por 23 a 21.

De esa manera, el plantel de la URA, que dirige Juan Pablo Chorny, se clasificó para las semifinales del certamen a disputarse el miércoles en el Jóckey Club de Córdoba, junto a Unión Santiagueña –también del grupo A- más los dos primeros del grupo B. Por un lado Sanjuanina, que se impuso a su par de Alto Valle por 10-5, mientras que el otro clasificado para las "semis" es el invicto Entrerriana que le ganó a Sur por 36-16.

De esa manera, el miércoles jugarán desde las 14:30, Sanjuanina con Santiagueña, mientras que a las 16:10 se medirán Entrerriana y Austral.

El plantel de la Unión de Rugby Austral, que tiene como entrenador a Juan Pablo Chorny junto al coach Federico Such, está conformado por los siguientes jugadores: Diego Yáñez, Agustín Tahata, Lautaro Monzón, Alejandro Scarseli, Alexis Uvieda, Ariel Bosque, Franco Bassi, Leonardo Colioni.

También integran el equipo Julián Rampoldi, Dante Quintero, Eric Mansilla, Gonzalo Bahamonde, Axel Hernández, Joaquín Piedrabuena, Agustín Soriani, Maximiliano Lugones, Juan Martín Páez, Gonzalo Bentué, Tomás León, Joaquín Paliza, Cristian Velásquez, Valentino Rojas, Nicolás Cárcamo, Francisco Rojas, Gian Paolo y Luca Costello.

El cuerpo técnico se completa con el preparador físico Matías Pezzuchi, el médico Juan Olivera, el analista de video Mario Bentué y el manager Carlos Bassi.

Austral había debutado en este Campeonato Argentino con una derrota frente a Santiagueña por 27-20 que sufrió en el campo de juego de Calafate RC, en Comodoro Rivadavia.

Mientras que en su segunda presentación, también cumpliendo un dignísimo papel, no pudo con la Unión del Nordeste –selección que integrada por jugadores de Chaco y del oeste correntino- con quien cayó en Resistencia por 26-19.

Felizmente, ayer y luego de estar abajo al término del primer tiempo, los pibes de Austral se hicieron fuertes, defendieron a muerte cada pelota, para lograr dar vuelta la historia y quedarse con un muy festejado triunfo que fue dedicado para la gente de Comodoro Rivadavia que se encuentra pasando por una situación crítica a raíz de las lluvias caídas los últimos días.



PROGRAMA PARA EL MIERCOLES



Lugar: Jóckey Club (Córdoba)

14:30 Sanjuanina vs Santiagueña.

16:30 Entrerriana vs URA.



PANORAMA



Zona Ascenso (3ª fecha)

Ayer

Lugar: Club Palermo Bajo (Córdoba).

Grupo A

- Santiagueña 23 / Nordeste 21.

- UROBA 13 / URA 15.



Grupo B

- Sanjuanina 10 / Alto Valle 5.

- Sur 16 / Entrerriana 36.



Zona Campeonato

Ayer

Grupo 1

- Buenos Aires 17 / Tucumán 22.

- Cordobesa 31 / Santafesina 10.



Grupo 2

- Cuyo 21 / Mar del Plata 45.

- Rosario 22 / Salta 3.



