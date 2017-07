El Patagónico | Regionales | BARRIO PUEYRREDON - 01 agosto 2017 Autoconvocados del Pueyrredón dicen que la situación del barrio "es desalentadora" "Las calles se encuentran en pésimo estado, las avenidas Chile y Constituyentes han perdido el asfalto, el canal de la avenida Roca tiene tramos totalmente destruidos con veredas desplomadas y la red cloacal sigue colapsada", denunciaron los vecinos autoconvocados del barrio Pueyrredón, quienes emitieron un comunicado a cuatro meses del día en que comenzó el temporal.

El sábado se cumplieron cuatro meses del inicio del temporal que a fines de marzo e inicios de abril provocó daños de envergadura en distintos barrios de Comodoro Rivadavia. Y las consecuencias aún son visibles en diversos sectores, con calles seriamente dañadas y comercios que nunca más abrieron sus puertas.

Para los autoconvocados del barrio Pueyrredón la situación "es desalentadora", principalmente por los cuantiosos daños que hoy forman parte del paisaje en ese barrio. Así lo manifestaron ayer a través de un comunicado que hicieron público.

En el mismo lamentaron "la situación actual del barrio" y enumeraron diversos ejemplos para graficarla: "las calles se encuentran en pésimo estado, las avenidas Chile y Constituyentes han perdido el asfalto, el canal de la avenida Roca tiene tramos totalmente destruidos con veredas desplomadas y la red cloacal sigue colapsada".



PIDEN OBRAS Y ESFUERZO CONJUNTO



Según denunciaron los habitantes del sector, todavía "hay gran cantidad de viviendas deshabitadas ya que muchos vecinos aún no han podido volver a sus hogares, lo que nos convierte en blanco fácil de robos y vandalismo".

Además, "muchos de los pequeños comerciantes del barrio han debido cerrar sus puertas" y "muchos vecinos aún no han recibido el subsidio que entrega el municipio con fondos de Provincia", detallaron.

En ese sentido, los autoconvocados aseguraron que "la ayuda que se recibe del Estado es insuficiente para quienes tenemos que reconstruir nuestras casas y reponer todo lo perdido. Por este motivo y porque ésta fue la peor inundación que sufrimos, pero no la primera y seguramente no la última, es que seguiremos unidos reclamando las postergadas obras hídricas que solucionen definitivamente el problema", señalaron.

En el comunicado, dijeron entender "que la envergadura de las obras demanda una cuantiosa inversión, un tiempo prolongado que excede los plazos de los mandatos y un alineamiento de voluntades entre el municipio, Provincia y Nación". Sin embargo, advirtieron: "en algún momento hay que empezar, y es ahora. Seguiremos atentos el proceso y avance de las obras, y esperamos de todos los funcionarios actuales y futuros el mismo esfuerzo y trabajo que nosotros ponemos en reconstruir (otra vez..) nuestros hogares y nuestras vidas", sentenciaron.



MOMENTO DE AGRADECER



Pese al reclamo, los vecinos del barrio Pueyrredón aprovecharon la oportunidad para agradecer la ayuda recibida durante el temporal. "Queremos expresar nuestro agradecimiento a todos aquellos que de una u otra manera nos acompañaron y colaboraron para aliviar nuestra situación", dijeron.

"A todas las personas que estuvieron en los peores momentos, que nos rescataron, que despejaron las calles, que nos acercaron elementos de limpieza o una comida caliente, que nos ayudaron a limpiar nuestras casas: personal de las Fuerzas Armadas, Prefectura, grupos de voluntarios de distintas organizaciones, ONG, clubes, iglesias, escuelas", agregaron.

También manifestaron su agradecimiento "al personal de la Subsecretaría de Salud que nos brindó asistencia médica y psicológica, a los funcionarios municipales y provinciales que, cumpliendo con su trabajo, realizaron gestiones y nos brindaron ayuda e información".

"A los vecinos que nos facilitaron un lugar donde reunirnos, y a todos los medios de comunicación que ayudaron a difundir nuestros reclamos. A todos, muchas gracias", sentenciaron.



Fuente: