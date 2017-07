Autoconvocados llaman a no pagar el aumento del boleto de colectivo

Tal como publicó El Patagónico en su edición del sábado, el subsecretario municipal de Control Operativo, Mariano Lamberti, explicó que entre ayer y hoy comenzaría a regir el nuevo aumento del boleto del transporte público de pasajeros que pasará de los 10,93 pesos actuales a 13 pesos para la primera sección y de 11,83 pesos a 13,90 pesos para la sección suburbana. Mientras que los usuarios de Transporte Diadema deberán abonar un total de 17 pesos para el boleto urbano especial. Su entrada en vigencia será cuando sea actualizada por las máquinas del sistema SUBE en los colectivos.

A partir de ese aumento, un grupo de autoconvocados comenzó a contactarse en las redes sociales y empezó a planificar una medida en contra la nueva tarifa. "No queremos hacer una movilización porque en estos momentos se busca la excusa perfecta para demonizar la protesta, por eso dejamos en claro que es una medida contra la empresa y no contra los trabajadores. Si hay tarifazo, no se paga el boleto", plantean.

La premisa que impulsan los autoconvocados es reunirse de a grupos de a tres personas en distintos paradas del servicio de transporte público para subirse al móvil. "La idea es que no nos puedan bajar cuando nos neguemos a pagar el pasaje. No queremos cortar la salida de colectivos porque no queremos perjudicar a los choferes ni a la gente que necesita ir a trabajar, queremos que le duela a los empresarios que tantas ganancias han tenido", argumentaron.

Desde el grupo denominado "Si hay tarifazo, no se paga el boleto" también insistieron que la medida no es contra los choferes. "Si llegan a echar a un chofer porque dejó subir a una persona no lo vamos a dejar solo. Lo vamos a acompañar en todo lo que sea necesario, pero que no se les ocurra a la empresa tomar medidas contra los trabajadores porque creo que agudizaría aún más el conflicto", consideraron.

En este sentido, los vecinos autoconvocados manifestaron: "Ya venimos de un tarifazo y ahora tenemos que pagar otro. La gente trabajadora no tuvo aumentos y tiene que ver cómo cada día el sueldo no alcanza para cubrir todos los gastos".

"Lo que buscamos con esto es frenar el aumento hasta por lo menos octubre, ya que todavía no podemos acomodarnos con el tarifazo de electricidad, agua y cloacas. Los comercios cierran, la gente tiene cada vez menos y nos suman aumentos de todos lados, esto no puede seguir así", agregaron.