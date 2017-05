El Patagónico | Deportes - 16 mayo 2017 Autoridades recorrieron clubes damnificados por el temporal Autoridades del deporte provincial y municipal realizaron una recorrida por diferentes instituciones de Comodoro Rivadavia, afectadas por el temporal de fines de marzo pasado. Walter Ñonquepan, máximo referente de Chubut Deportes, y Othar Macharashvili, presidente de Comodoro Deportes recorrieron los clubes Ameghino, Santa Lucía, CAI y Deportivo Portugués entre otros.

Los referentes de la cartera de deportes municipal y provincial se reunieron al inicio del último fin de semana con los máximos referentes de los clubes Ameghino, Santa Lucía, Comisión de Actividades Infantiles y Club Deportivo Portugués, en un primer acercamiento in situ a las instalaciones de dichas instituciones, afectadas por el temporal hace un mes y medio.

Si bien las reuniones con referentes de diferentes instituciones ya se había concretado el mes pasado en Rawson, en este caso la visita de Walter Ñonquepán, máximo referente de Chubut Deportes, posibilitó el acercamiento y la recorrida a los predios deportivos, y reuniones más extensas donde se evaluaron alternativas de cara a la reconstrucción y saneamiento de las instalaciones afectadas por las inclemencias climáticas.

En Ameghino, continuó una recorrida que había iniciado en los clubes Comandante Espora, Veteranos de Laprida, Tiro Federal, Ferrocarril del Estado (Km.5), donde estuvieron presentes Walter Ñonquepan, junto al presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes, Othar Macharashvili, y sumándose también el vicegobernador Mariano Arcioni.

"Esto es importantísimo por la situación que está viviendo el club con esto que ha pasado en Comodoro. Es una situación complicada porque se nos han caído obras importantes, que son irrecuperables si no tenemos la ayuda del estado. Agradecerle a Othar, al Ente, al Municipio, a Walter, a quienes les hemos presentado las carpetas con el antes y después del club, después del temporal, y esperanzado que nos puedan bajar el presupuesto que necesitamos para recuperar el club", comentó Angel Capurro, presidente del Club Atlético Florentino Ameghino.

Por su parte, Javier Leal de Ibarra, presidente del Club Santa Lucía, sostuvo: "Era un anhelo que las autoridades provinciales y municipales en el área de deportiva visitaran el club y vieran con sus propios ojos lo que ha ocurrido con el temporal. En este momento estamos en la cancha de golf y nos dimos cuenta el desastre que ocurrió. Hemos estado en algunas reuniones y la ayuda llegará, hemos puesto todas las fichas para que llegue, para poder superar lo ocurrido".

"Agradezco a los visitantes, tanto el vicegobernador como el señor Ñonquepan y Macharashvilli, y aprovechamos la oportunidad para no solo solicitar ayudas coyunturales, sino también estructurales, aquellas obras que son un deseo del club desde hace años y que no podemos solventar por la envergadura económica de las mismas", agregó Leal de Ibarra.

En tanto, el presidente de la CAI, Carlos Peralta, también fue parte de estas reuniones con autoridades del deporte y expresó: "Era una visita programada, para ver y verificar los daños que provocó la inundación. Hay que reparar los pisos del gimnasio, pulirlos, pintar y poner las canchas otra vez en orden. Fundamentalmente con el estado municipal tenemos un ida y vuelta, porque parte de la actividad municipal se hace dentro de la CAI. Hay que recordar que nacimos en el gimnasio municipal, así que para nosotros es muy buena la participación conjunta. En cuanto a la provincia, Walter viene cada dos o tres meses, y tenemos un buen ida y vuelta permanente".

Finalmente, Alejandro Paillahuala, presidente del Club Deportivo Portugués, adhirió: "Estamos en plena etapa de reconstrucción, de limpieza más que nada. Tratando de que esto siga oreándose como para poder ir sacando todo el lodo que se nos vino encima, y poder ir evaluando los daños provocados. Estamos en esa etapa, sacando lodo y evaluando para ver hasta dónde podemos hacer algo nuevo".

