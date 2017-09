El Patagónico | Regionales | GREMIALES - 05 septiembre 2017 Auxiliares de Educación comenzaron con la cuarta semana de reclamo Los auxiliares de la educación, nucleados en ATE, comenzaron ayer con la cuarta semana de retención de servicios.

La medida de fuerza, que se realiza en función del reclamo de pase a planta de los monotributistas, afecta desde hace dos semanas el dictado de clases en por lo menos 40 escuelas de la ciudad. Los trabajadores reclamaron ayer frente a canal 9. El vicegobernador abrió una mesa de diálogo pero solicitó que, para que la misma se efectivice, se levante el paro de actividades.

Tal como habían resuelto el jueves en el Concejo Deliberante, de este modo los auxiliares de la educación buscaron que el Gobierno provincial tome nota del reclamo por el pase a planta permanente que comenzó su cuarta semana con retención de servicios.

Con sus banderas, pancartas y tambores, los trabajadores se colocaron en la avenida Yrigoyen con el objetivo de que la cámara los captara durante algunos minutos y para mostrarle a la comunidad su pedido cortaron el tránsito.

"Necesitamos que el gobierno nos dé una respuesta porque ahora ni siquiera nos atienden el teléfono”, señaló ofuscado Armando Vargas, el secretario adjunto de ATE que indicó a El Patagónico que “la protesta continuará hasta conseguir el pase a planta”.



EL DIALOGO



El vicegobernador Mariano Arcioni confirmó ayer que el gobierno provincial “está impulsando la conformación de una mesa de diálogo” y que “estamos esperando que ATE levante la medida para sentarnos. Vamos a escuchar y atender el planteo, pero no pueden tener de rehenes a los chicos”.

El ministro Coordinador de Gabinete, Alberto Gilardino, también fue consultado ayer por la medida de fuerza que comenzó su cuarta semana y que está afectando el dictado de clases en 40 escuelas de la ciudad.

"La Provincia está en una situación delicada, pero estamos haciendo todos los esfuerzos para seguir adelante. De hecho se pagaron los salarios en tiempo y forma. El reclamo de los auxiliares lo vamos a atender porque se trata de un caso particular y de un compromiso que hasta el momento no se pudo cumplir”, reconoció.

Fuente: