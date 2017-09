Auxiliares de la educación se manifestaron en su quinta semana de paro

Trabajadores auxiliares de la educación iniciaron este lunes la quinta semana con retención de servicios. La medida es en reclamo de pase a planta permanente que prestan servicio para el Estado provincial, pero cobran como monotributistas.

A las 5 de este comenzaron una panfletada en rutas 3 y 26. En el transcurso de la mañana tienen previsto realizar una asamblea para evaluar pasos a seguir. En Comodoro Rivadavia hay cerca de 50 escuelas sin actividades por la medida de fuerza. Cerca de las 10 horas decidieron levantar el corte.

El secretario general de ATE, Gerardo Coronado, en contacto con El Patagónico explicó que la modalidad de los trabajadores comenzó a las 5 de la mañana "panfleteando" y realizando un breve corte en rutas 3 y 26.

"La gente de empresas petroleras están a un costado de la ruta, mientras los particulares pasan sin problema. Hay otro piquete a diez metros" describió Coronado en las primeras horas.

"Vamos a estar un rato más hasta que con los compañeros definamos en asamblea en la ruta cómo seguimos" aclaró el dirigente.

Si bien hubo contacto con el Ministerio de Educación para destrabar el conflicto "hasta el momento no hay nada, Gobierno provincial dice que volvamos a trabajar pero no tenemos nada concreto, no hay un expediente nuevo que esté armado".