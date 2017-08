Auxiliares de la Educación volvieron a marchar para no pagar por trabajar

La movilización que ayer al mediodía realizó ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) provocó caos en el tránsito en el ingreso al microcentro de la ciudad. Los porteros de escuelas públicas de Chubut reclamaron una vez más la contratación de los monotributistas que deben pagar tributos y un seguro mensual para trabajar.

La concentración se realizó en la plaza de la Escuela 83. Desde allí, minutos después de las 11 partió una columna de más de 50 personas por la calle San Martín.

Orita Hernández fue de las porteras que participó de la movilización. La auxiliar de la escuela 755 contó que en ese establecimiento hay tres porteras monotributistas mujeres y un administrativo, todos pertenecientes a la sede de Standart. "Somos las únicas monotributistas de turno noche, nocturno, donde funcionan jóvenes y adultos", explicó Orita.

"Estamos cansados de este problema, trabajando en negro, peligrando a veces nuestras vidas porque salimos a última hora. Encima tenemos que pagar nosotras mismas nuestro seguro por si nos pasa algo. Hace quince días atrás fui golpeada porque me quisieron robar, me hicieron cinco puntos y el colegio no me cubrió nada por ser monotributista", denunció.

La portera contó que todos los meses paga cerca de 1.500 pesos entre tributos y seguro, aunque otras compañeras desembolsan un poco más. "Se nos van casi 2.000 pesos. Nos quedan 6.000, ¿pero qué haces con eso? Yo tengo que pelear la lucha del monotributo y la pelea de los textiles porque mi marido quedó sin trabajo luego de 34 años de estar en planta en Guilford", lamentó.

Elena Soto, del Jardín 413 de Rementería y Ortega, en el barrio Isidro Quiroga, también decidió participar de la movilización, cansada de que luego de cuatro años continúe siendo monotributista.

"Yo gano 8.000, pero además de pagar monotributo tengo que mantener una casa, mandar a los chicos al colegio, comprar alimentos y vestimenta. ¿Qué te queda?", se preguntó, asegurando "que es una pena. Me gustaría que los políticos estuvieran tres meses en el lugar de nosotros para ver qué es lo que pueden hacer con esa plata".

CONTINUARA LA RETENCION

Según explicó Evangelina Arbe, integrante del gremio, en Comodoro Rivadavia hay 263 trabajadores monotributistas que pagan para trabajar y que pese a los reclamos no obtienen respuestas.

"Desde el año pasado venimos con compromisos para el pase a planta, primero iban a ser 80, luego 40, luego 10, pero a la fecha no se concretó ninguno. Entonces si nos llaman a negociar, esta vez vamos a poner el número. No queremos 10 miserables pases a planta, queremos más", dijo Arbe.

"Lo positivo es que todos los días se adhieren más compañeros. Ayer se adhirió la escuela 23, la 155, la 169, el jardín 435. Se van sumando compañeros que van viendo que el reclamo es justo, que vamos bien encaminados. Por eso decidimos en asamblea continuar en retención de servicios hasta tener una respuesta firme y concreta", sentenció.

La movilización en la que también se pidió la reapertura de paritarias se extendió hasta la calle Güemes, donde los trabajadores se apostaron interrumpiendo el tránsito por el sector. El reclamo provocó dificultades en el paso de vehículos, por lo que tuvo que intervenir personal del Departamento de Tránsito municipal.