El Patagónico | Regionales | GREMIALES - 07 septiembre 2017 Auxiliares y extrabajadores de Guilford unidos en el reclamo Los auxiliares de la educación que cumplen su cuarta semana de retención de servicios, y los extrabajadores de Guilford unieron ayer sus reclamos y marcharon juntos por el centro. Luego de partir al mediodía desde la plaza de la Escuela 83, los trabajadores llegaron al Concejo Deliberante, donde hoy volverán para asistir a la sesión.

Luego de encontrarse ayer al mediodía en la plaza de la Escuela 83, los extrabajadores de Guilford y los auxiliares de la Educación macharon con sus pancartas y reclamos compartidos por el centro de la ciudad.

La columna desanduvo el camino que une la plaza con el Concejo por la San Martín y desde ahí, pasando por la calle Güemes, llegaron por Rivadavia al edificio legislativo, donde fueron atendidos por algunos concejales, entre ellos Guillermo Almirón y Mario Soto.

Los auxiliares, que ya habían hecho oír su reclamo en el Concejo el pasado jueves, indicaron que hoy volverán al parlamento municipal para presenciar la sesión, en donde los legisladores les aseguraron que fijarán postura pública sobre el reclamo de pase a planta que generó la retención de servicios que comenzó el lunes 14 de agosto. Es que hasta que ello ocurra, deberán tributar como monotributistas; es decir que deben pagar para trabajar y los sueldos que perciben son de los más bajos de la escala pública.

Por su parte los extrabajadores de Guilford que hace un año esperan el cobro de las últimas quincenas trabajadas y sus indemnizaciones, también recordaron su situación a los concejales, a quienes les plantearon la necesidad de conseguir al menos las jubilaciones anticipadas para un grupo importante de exagentes textiles.

"Vinimos al Concejo a pedirles a los referentes de la ciudad; intendente y concejales; diputados que actúen para Comodoro; que no se hagan los distraídos para solucionar los conflictos. Los representantes nuestros tienen que tratar de buscar mesas de diálogo para destrabar estas situaciones”, indicó el titular de la Asociación Obrera Textil (AOT), Cipriano Ojeda.

La retención de servicioS, que ya lleva cuatro semanas, sigue generando problemas en las escuelas. A la presentación judicial efectuada por los padres de la 743, ayer se sumo la decisión del cuerpo directivo de la 749 (ex ENET 2) que adelantó que hoy se dictarán clases, pese a que los auxiliares no realizan la tarea de limpieza desde hace varias jornadas.

“No vamos a permitir que mañana (por hoy) se quiera dictar clases. La escuela no está en condiciones y no solo van a intentar romper el reclamo de los trabajadores, también pondrán en riesgo a los chicos. Nos haremos presentes y, si se abre el colegio, haremos la denuncia correspondiente”, señaló el titular de ATE, Gerardo Coronado.





