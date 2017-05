Auzqui: "el triunfo nos permite seguir dando pelea en el torneo"

El delantero de River Plate Carlos Auzqui, autor del tercera conquista de su equipo en la goleada ante Gimnasia y Esgrima La Plata por 3 a 0, el último lunes, de visitante, por la 25ta. fecha del campeonato de fútbol de Primera división, consideró que los jugadores de Boca Juniors, único líder, no están contentos con la victoria de cuadro que dirige Marcelo Gallardo, que lo convirtió en único escolta, a cuatro puntos y un partido menos jugado.

"No sé qué piensan ellos, no tengo idea, contentos no creo que estén, pero nosotros estamos tranquilos y por el buen camino y tenemos que seguir así", confesó el delantero que llegó en el último mercado de pases y ya jugó doce partidos en los que anotó dos goles.

Además Auzqui se refirió a su rendimiento: "Estoy contento por el gol pero más contento por el triunfo del equipo que nos permite seguir dando pelea en el torneo local, en lo personal me saqué la mufa".

En conferencia de prensa, relató: "Venía teniendo jugadas para convertir como contra Boca y no se me daba, por suerte Gallardo me dijo que me tome unos segundos para pensar donde poner la pelota y eso me ayudó. Así que le estoy muy agradecido a todo el cuerpo técnico por este momento".

Por su parte, el mediocampista Ariel Rojas destacó sobre el triunfo ante Gimnasia: "tuvimos buen manejo de la pelota, fuimos contundentes cuando llegamos al arco rival. La sensación es que fuimos un equipo sólido y hay que sostenerlo hasta el final del torneo".

"Hay que ganar cada vez que nos toque jugar para mantenernos arriba y en la pelea, hay que ir partido a partido. No desenfocarnos de eso es lo que nos va a servir de cara a lo que resta, no hay que desenfocarnos en el partido que viene", agregó.

Y puntualizó: "Pensamos en nosotros, en nuestra tarea que es ganar y no en lo que hagan lo demás. Si ellos (Ndr: por Boca) pierden algún puesto ahí debemos estar nosotros para poder sumar y seguir por ese camino que es difícil porque cualquiera te puede sacar puntos".

El plantel que conduce Marcelo Gallardo se entrenó ayer a la mañana en el estadio Monumental luego del triunfo por 3 a 0 ante Gimnasia La Plata de cara al partido del cierre del grupo 3 de la Copa Libertadores frente a Independiente Medellin, de Colombia, (DIM) mañana con el objetivo cumplido de la clasificación y el primer puesto.

La idea del DT es usar a todos los suplentes posibles y ya anunció que debutarán el arquero suplente de 21 años Maximiliano Velazco y el volante central de 20 años Zacarías Morán Correa, quien se recuperó de una rotura de ligamentos en setiembre del año pasado.

En cuanto al equipo no está confirmado. El que puede regresar es el lateral izquierdo Luis Olivera, quien sufrió una distensión muscular en el empate 1-1 frente a Emelec, de Ecuador, en el Monumental cuando apenas pudo jugar 45 minutos y recién ayer a la mañana participó de trabajos con pelota.

De este modo, el equipo para enfrentar al DIM y que se confirmará en los trabajos con pelota parada podría estar conformado por Velazco, Camilo Mayada, Arturo Mina, Luciano Lollo y Olivera; Joaquín Arzura, Nicolás Domingo, Morán Correa y Tomás Andrade; Carlos Auzqui y Lucas Alario.

En cuanto al delantero uruguayo Rodrigo Mora, quien padece una sinovitis en la cadera derecha y no jugará en lo que resta de la temporada, se encuentra en su país haciendo reposo y recién dentro de un mes se sabrá cuando vuelve a jugar.

El partido frente al DIM de mañana en el Monumental tiene como único objetivo completar el grupo y conseguir un empate que le permita ser el mejor equipo de la primera fase de la Copa Libertadores y definir siempre de local los cruce finales de la segunda parte del año.

En el torneo local, River está segundo con 48 unidades, cuatro menos que el líder Boca, al que derrotó por 3 a 1, de visitante, en la 24ta, fecha, y un partido menos jugado con Atlético de Tucumán, pendiente de la 22da jornada.