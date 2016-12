El Patagónico | Regionales - 22 diciembre 2016 Avanza la captación de fondos para el parque eólico en Manantiales Behr

YPF y la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), en nombre del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), firmaron un acuerdo para el financiamiento de la construcción del parque eólico que la compañía construirá en la provincia de Chubut en su yacimiento Manantiales Behr.

El préstamo, de hasta nueve años, asciende a los 200 millones de dólares y ayer se realizó el primer desembolso por una suma de aproximadamente 62 millones de dólares. El proyecto contempla la instalación de 30 aerogeneradores con una potencia instalada de 100 MW en una superficie de 20 kilómetros cuadrados en el yacimiento Manantiales Behr.

Asimismo, contempla el montaje de dos Subestaciones Transformadoras (SET), el tendido de una Línea Aérea de Transmisión de 132 Kv (alta tensión) para la conexión con el Sistema Argentino de Interconexión y una salida en 35 Kv para la conexión con el sistema de tensión de distribución interna del yacimiento. Tendrá una vida útil de 20 años.

El parque estará ubicado a 40 kilómetros al noreste de Comodoro Rivadavia. Una vez en operaciones, abastecerá de energía renovable las operaciones de YPF, lo que reducirá significativamente los costos, permitirá el ahorro de combustible no consumido, contribuirá al desarrollo de las energías renovables y del know how para futuros proyectos.

Además, el proyecto contribuirá a la diversificación de la matriz energética en Argentina, la mejora de calidad de servicio de la zona de Comodoro Rivadavia y la empresa se esperanza en que signifique un paso importante en el logro del objetivo que la compañía tiene para generar el 20% de su energía de fuentes renovables no tradicionales.

