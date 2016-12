Aventón al corazón vicioso

"Alakrán" Márquez asegura que diciembre "siempre ha sido importante para la historia de 'los Vicios'". Razón no le falta. En el último mes del año, la banda tiene sus fechas históricas como el emblemático recital por el aniversario de Fm Alfa que terminó con disturbios; la presentación de "Disco Negro", los show en el Club Huergo, la vuelta al estadio municipal después de siete años; y el recital despedida en el predio ferial ante 9.000 personas.

Este diciembre tampoco será uno más para la formación ya que, además del documental que realizó el periodista Sebastián Guerreiro, producido por VyMetal, también se presentó "V1c1ados", un disco producido por Aventón Rock Patagónico - proyecto de Armos Moreno, quien produjo el recordado "Disco Negro"- del que participaron 90 músicos de toda la región.

"Es un homenaje que recibimos en vida y estas dos cosas son muy fuertes y se dieron juntas" dice agradecido "Alakrán". "Siento que hubo mucho respeto hacia nosotros y un trabajo a conciencia con el compromiso de que sea algo bueno. Si escuchás cada canción que tiene el disco, cada banda le da su forma y la lleva a un lugar inimaginado por nosotros", señaló.

"A mí me da mucha satisfacción que una canción nuestra haya sido el puntapié inicial para que termine siendo otra obra y encima con la calidad humana y de músicos que hubo, pero también por el laburo de Armos Moreno que siempre estuvo desde el comienzo con nosotros y que sigue estando ahí, como con Seba (Guerreiro) que lo conocemos hace tres años. Dos generaciones distintas", sentenció.

"Titín" Naves, por su parte, asegura que con "los testimonios (del disco) quedé más que lleno. No necesitamos más que estar en paz con ese valor, no necesitamos nada. Me quedo recontra satisfecho con la cantidad de gente que se ha sentido identificada para seguir con la banda de ellos mismos o para hacerse músicos, porque ser influencia de un músico de acá ya es mucho", sentenció.