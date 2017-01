El Patagónico | Regionales | LA CARTELERA DE CINE - 17 enero 2017 Aventuras para los más chicos Con guión y dirección de Ron Clements y John Musker se estrena este jueves Moana, en simultáneo con las principales salas del país. De los estudios Disney, se trata de una comedia de aventuras animada por ordenador que narra las peripecias de una decidida adolescente que se embarca en una misión imposible para cumplir con la búsqueda que emprendieron sus antepasados.

En el mundo antiguo de las islas del sur del Pacífico, Moana, una auténtica navegante, zarpa en busca de una isla legendaria. Forma equipo con su héroe, el semidiós Maui, para cruzar el océano en un viaje repleto de acción. En su viaje encontrará enormes criaturas marinas, impresionantes submundos y tradiciones milenarias.

"Moana tiene 16 años y es hija del jefe de Motunui", dice el director Ron Clements. "Es atlética, ágil, compasiva y tremendamente lista. Nunca se da por vencida y siente una profunda conexión con el mar. Así que le preocupa -por decirlo suavemente- que su pueblo no se atreva a ir más allá del arrecife que rodea la isla", añade el director John Musker. "Se quedan dentro de los confines de ese arrecife, y Moana no entiende por qué".

La historia se inspira en parte en las historias orales del pueblo y las culturas de Oceanía. Hace 3.000 años los marinos polinesios, los mayores navegantes del mundo, surcaron las inmensidades del Océano Pacífico y descubrieron miles de islas. Pero después, durante todo un milenio, no hubo más viajes y nadie sabe por qué.

"La navegación es una gran parte de la cultura del Pacífico", dice Musker. "Los antiguos polinesios se abrieron camino a través de los mares sin utilizar instrumentos modernos, usando sus conocimientos sobre la naturaleza, las estrellas, las olas y las corrientes".

Clements añade: "Hemos escuchado muchas veces que el mar no separa a las islas sino que las conecta. La navegación es un motivo de orgullo para los habitantes de las Islas del Pacífico y forma parte de su identidad. Estaban y están entre los mejores exploradores de todos los tiempos. Lo que hicieron fue muy sofisticado, casi milagroso".



TEORIAS INSPIRADORAS

Hay muchas teorías, pero nadie está seguro de lo que llevó a esa interrupción de 1.000 años en las exploraciones. Y esta circunstancia intrigó a los realizadores. Musker afirma: "En nuestra historia, nuestra heroína es la protagonista del renacimiento de la búsqueda de nuevas rutas".

Durante su viaje, Moana se encuentra con el poderoso semidiós Maui, un personaje exuberante inspirado en multitud de cuentos y leyendas que circulaban sobre él en la región de Oceanía. Musker dice: "Estábamos fascinados con las historias que leíamos, los cuentos que nos relataban los expertos de esa región. Maui era grandioso, un embaucador y un transformista. Podía sacar miles de islas del mar con su anzuelo; tenía poder para frenar al sol. Es una figura increíble". Maui, que está viviendo su propio viaje de autodescubrimiento, guía a regañadientes a Moana en su búsqueda por convertirse en una avezada exploradora y salvar a su pueblo.

"Es una historia que transcurre hace muchos, muchos años, pero con un estilo contemporáneo", dice la productora Osnat Shurer. "Como realizadores, nuestro deseo era crear una historia universal que también fuera un homenaje a la maravillosa gente de las Islas del Pacífico que nos sirvió de inspiración en este viaje".





