El Patagónico | Regionales | CRISIS PETROLERA - 07 septiembre 2017 Avila acusó a Tecpetrol de "estar llevando la Cuenca al límite con sus provocaciones" El Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, ante la dureza de las negociaciones de toda la jornada de ayer con Tecpetrol en Buenos Aires, decidió aceptar la propuesta del Ministerio de Trabajo para extender las discusiones a cinco días de conciliación voluntaria. Es con la intención de encontrar soluciones que hasta el momento aparecen como muy distantes por la intransigente postura empresarial. "A (Paolo) Rocca le viene como anillo al dedo pelearse con los sindicatos", cuestionó el secretario general del gremio, Jorge Avila, en referencia al CEO del grupo Techint.

"Recién estamos terminando de firmar un acta de conciliación obligatoria nuevamente por cinco días más, después de una reunión durísima que empezó las 10 de la mañana y terminó casi a las seis de la tarde, en la que pudimos darle continuidad a una complicada mesa de diálogo para normalizar esta situación que no le hace bien a nadie, pero son cosas de la negociación", graficó Jorge Avila apenas terminado el encuentro con Tecpetrol en el Ministerio de Trabajo de la Nación.

Graficó que ayer pasaron a un cuarto intermedio después de "una reunión larguísima en términos de todo lo que pudo haber pasado, con un Ministerio que realmente un noventa por ciento de la presión siempre la pone sobre los trabajadores. Por un momento ya no había resoluciones, se insistía con los despidos y con la consecuencia misma de decir que nosotros hasta acá llegamos y no podemos hacer más".

Por ese motivo, señaló que se vivió el momento más tenso del encuentro conciliatorio: "pasó lo de siempre, que los nervios se consumen cuando uno ve que no hay salida, que son difíciles las negociaciones y hay que estar en un lugar de cada uno. Estas cosas uno las tiene más afiladas porque viene de un montón de batallas más, pero por ahí hay actores muy jóvenes que están aprendiendo constantemente, y cuesta contener las iras, las broncas por las formas en que los provocan, y encima se ve que nadie hace nada. Entonces, pareciera ser que todos los trabajadores somos delincuentes y no trabajadores", lamentó 'Loma'.

Avila explicó que no es un plazo extendido a lo que se venía actuando lo que se ha solicitado, sino que hay un pedido de aceptación del Ministerio por una conciliación voluntaria de cinco días más para sindicato y empresas, en cuyo caso si no la acepta, supuestamente sería pasible de recibir multas. "Nosotros también estamos obligados a aceptarlo, y esperamos que estos cinco días llamen a la reflexión a todas las partes y podamos realmente encontrar una salida por el bien de la, gente porque tampoco se la puede tener con la incertidumbre de seguir agregando días", advirtió.

En ese marco, añadió: "esto tiene que tener un fin, Tecpetrol tiene que entender que no se puede seguir de esta manera y que hay que encontrar una salida a este problema con la gente".

Para la ocasión, el gremio de Petroleros Privados contó con el acompañamiento del jefe de Gabinete provincial, Alberto Gilardino, quien mantuvo una reunión con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, al tiempo que desde el sindicato mantenían encuentros con otros sectores de la industria "buscando una salida que nos permita por lo menos saber si en estos días que van a seguir discutiendo, se puede tener todo salvaguardado para terminar esta discusión".

Avila lamentó que por ahora "la solución que propone la empresa son los despidos. Dicen que es la solución en la Cuenca, la única forma en que pueden mantener la actividad son los despidos anunciados por ellos. Eso es lo que han anunciado, y lo que dicen siempre: que si encuentran alguien que la quiera comprar y quedarse, la entregan".

El titular del gremio advirtió que eso es lo que dice Paolo Rocca, el dueño de Tecpetrol.

"A él le viene como anillo al dedo pelearse con los sindicatos y es lo que le muestra al Gobierno de Macri, que quiere demostrar que los sindicatos son los culpables de todo esto. Siempre quieren quedar bien con el Gobierno nacional, que solo ayuda a otra Cuenca", por la de Neuquén.

Para esta tarde, el sindicato tiene previsto el encuentro de sus Cuerpos Orgánicos, encuentro de Comisión Directiva y Cuerpo de Delegados, para analizar los pasos a seguir.

"Como sindicato es muy poca la negociación que tenemos ya por hacer. En eso debe ser sincero el Estado en estos cinco días que nos pidió, para ver cómo va a poder mediar con la empresa y encontrar una solución al problema. Nosotros fuimos obligados a aceptarla. La situación está así y no podemos tampoco eludirla y perder la oportunidad de que, si Dios nos ayuda, podamos resolverla", expresó Avila.

Fuente: