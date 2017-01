El Patagónico | Regionales | PETROLEO - 11 enero 2017 Avila advierte que el acuerdo Vaca Muerta desprotege a los petroleros de todo el país El secretario general del Sindicato de Petroleros Privados Chubut consideró que el acuerdo presentado ayer por el presidente Mauricio Macri con empresas y gremios de la Cuenca Neuquina para desarrollar Vaca Muerta, y que firmó el sindicato neuquino que conduce Guillermo Pereyra, deja muy expuestas al resto de las organizaciones petroleras. "Nosotros vamos a seguir luchando para conservar los puestos y condiciones de trabajo", afirmó.

El titular de Petroleros Privados Chubut, Jorge Avila, se refirió al anuncio que, para desarrollar el yacimiento neuquino de Vaca Muerta, realizó ayer el presidente Mauricio Macri, acompañado por el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, y el secretario general de Petroleros Neuquén Río Negro y La Pampa, el también senador nacional Guillermo Pereyra.

En diálogo con Radio Del Mar, Avila lamentó que el anuncio y el acuerdo no contengan números claros respecto "a cuál será la inversión que se va a realizar. Hasta ahora, solo se sabe el beneficio que tendrá la operadora, y lo que este convenio significa para los trabajadores, que no es otra cosa que una flexibilización no tan encubierta".

En ese tono, el presidente de Petrominera Chubut no dudó en calificar a Pereyra como "el primer dirigente de la historia de la Argentina que entrega varias de las conquistas peleadas sin haber hecho un frente común para defendernos", pese a que el sindicalista neuquino insista con que no se trata de una flexibilización laboral encubierta.

"Ahora, con este acuerdo, los demás sindicatos petroleros quedamos más desprotegidos. Si el sindicato más grande de la industria acuerda este tipo de cosas, los demás quedamos en desventaja", afirmó.

De todos modos, Avila aclaró: "nosotros la seguiremos peleando. Podemos aceptar algunas condiciones especiales por un tiempo, pero solo por un tiempo y hasta que la industria y la situación económica se acomode, pero nunca nos entregaremos sin luchar y sin poner condiciones como hizo Pereyra".



NUEVAS REUNIONES

El titular de Petroleros Privados adelantó que mañana se podrían desarrollar nuevas reuniones entre el Gobierno nacional y el provincial para avanzar en la definición del barril criollo dentro de la discusión general del nuevo Acuerdo Federal Energético.

"Por ahora Nación solo se enfocó en Vaca Muerta y esto nos excluye, más allá de que a los trabajadores nos perjudica, pero es muy probable que este jueves se retomen las reuniones para seguir hablando del barril criollo. Nosotros no vamos a renunciar a los derechos convencionales", insistió.

Respecto a la decisión del Gobierno nacional de eliminar las retenciones a la exportación de crudo, informada ayer por El Patagónico, el sindicalista dejó en claro que la medida beneficia a la Cuenca del Golfo San Jorge, pero sobre todo a las operadoras. Y dentro de éstas, solo a las que exportan.

"Mañana (por hoy) se extenderá el convenio con CAPSA, que permitirá mantener seis equipos en la zona y 2.000 puestos de trabajo. Hay que destacar a las operadoras que invierten y que ponen el hombro siempre, no solo cuando hay ganancias. Vamos a seguir discutiendo y peleando para que las demás, ahora que son nuevamente beneficiadas, también hagan lo mismo", indicó.





