Avila advirtió que "si llegan los telegramas el conflicto se trasladará a Capital Federal"

El acto petrolero en defensa de los puestos laborales, comenzó pasadas las 12 del mediodía. El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Avila, aseguró que "no entregarán la provincia" y advirtió que si continúan los despidos van a trasladar el conflicto a Capital Federal.

A las 10 de la mañana comenzó la concentración de petroleros en rutas 3 y 26. Si bien la convocatoria no fue masiva como la del 6 de mayo pasado, un nutrido grupo de trabajadores petroleros, gremios y dirigentes se hicieron presentes en defensa de los puestos laborales de la industria, al conmemorarse hoy el 109 Aniversario del Descubrimiento del Petróleo.

Hubo cinco oradores, primero habló el secretario adjunto del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Carlos Gómez, continuó el secretario general del Sindicato de Jerárquicos, José Lludgar, luego habló el vicegobernador Mariano Arcioni, el intendente de Comodoro Carlos Linares y cerró el acto con una gran ovación el secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado Jorge Avila.

PRESENTACION AVILA ACTO PETROLEROS El Patagónico/Mauricio Macretti





Allí, Avila, agradeció el acompañamiento de funcionarios, de organizaciones y de otros gremios que se acercaron para acompañar. "Acá esta la ciudad del trabajador petrolero", resaltó.

A continuación, afirmó: "tenemos que cuidar la industria pero haciéndolo con la responsabilidad que nos dan los trabajadores" y en este marco, anunció: "hoy comienza un plan de lucha en defensa de los puestos de trabajo".

"Acá no se van a llevar un sindicato puesto", advirtió y resaltó la unidad de los trabajadores petroleros. "La paciencia tiene un límite, basta de amenazas", dijo ante la ovación de la gente.

AVILA ACTO PETROLEROS El Patagónico/Mauricio Macretti





Asimismo manifestó: "esta provincia no se la vamos a entregar como lo hicieron otras generaciones pasadas". El dirigente petrolero también aclaró "no le estamos pidiendo subsidios" y afirmó "nosotros vamos a pelear. Acá estamos demostrándoles que no vamos a entregar nada. Vamos a pelear y a defender cada cosa".

"DEBEMOS CUIDAR A NUESTRA GENTE"

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Jerárquicos, José Lludgar, fue contundente en su discurso y apuntó sus críticas también hacia el Gobierno Nacional asegurando que desde los dos Sindicatos de Chubut y Santa Cruz "jamás hemos entregado a nadie".

"Creo que las palabras hoy son de más. Se piensan que los únicos afectados (por la crisis) van a ser los petroleros de Chubut" y aseguró que la situación afectará a "toda la Patagonia Argentina" haciendo referencia a la situación de Neuquén que sumo el último tiempo 1.500 despidos.



"Es un momento de reflexión y debemos cuidar a nuestra gente", apuntó el dirigente y agradeció a los gobernadores de Chubut (Mario Das Neves) y Santa Cruz (Alicia Kirchner) y el intendente (Carlos Linares) que se "sumaron al reclamo".