El Patagónico | Regionales | ACUERDO PETROLERO - 10 mayo 2017 Avila comenzó las gestiones para modificar la actualización de los convenios El secretario de Petroleros Privados, Jorge Avila, comenzó ayer las gestiones con las que busca modificar la adecuación a los Convenios Colectivos de Trabajo que, junto con el titular de Jerárquicos José Llugdar, firmó el martes 2 de mayo con las operadoras y el gobierno nacional. El sindicalista le contestó duramente a la concejal y miembro de comisión, Sirley García, quien había considerado que la adenda ponía de rodillas a los trabajadores.

El titular de Petroleros Privados, Jorge Avila, mantuvo ayer las primeras reuniones exploratorias, con operadoras, para intentar modificar la actualización de los Convenios Colectivo de Trabajo que el 2 de mayo en Buenos Aires los gremios petroleros firmaron con el gobierno nacional y las empresas petroleras.

La modificación que se busca, reclamada por el plenario que el gremio realizó el sábado, es para que la pérdida de las ventajas y conquistas laborales se apliquen recién para las nuevas inversiones y no en las actuales, y para que se elimine el artículo 4, que limitaba casi por completo eventuales medidas de fuerza en los yacimientos.



DURA RESPUESTA A SIRLEY GARCIA



El secretario general de Petroleros Privados adelantó ayer, a Radio Del Mar, el comienzo de las gestiones para conseguir los cambios en la actualización, que necesariamente deben hacerse antes de la homologación por el ministerio de Trabajo, que desde Nación se impulsaba para esta misma semana.

Luego de confirmar las gestiones y transmitir confianza en el futuro resultado, Avila tuvo duras consideraciones para con la concejal y miembro de comisión directiva, Sirley García, quien había asegurado a El Patagónico que la adenda firmada ponía de rodillas a los trabajadores.

"De ninguna manera estamos entregando los derechos. Ahora si ella lo va a entregar por negocio serán negocios de ella", respondió el dirigente, quien remarcó que el gremio “tiene que defender lo que tenemos” y aseguró que “la que está de rodillas es ella, no los trabajadores”.

Avila no se quedó ahí y reprochó a García “no hacer nada para ayudarnos desde el Concejo. No se ayuda repartiendo colchones, lo que tiene que hacer es leyes” y consideró que la edil “habló para la tribuna. Uno puede opinar en contra de lo efectuado, eso se respeta, pero lo que no se puede hacer es hablar en contra de toda una comisión directiva”, concluyó.





