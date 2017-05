El secretario general de Petroleros Privados, Jorge Avila salió al cruce de las declaraciones de la concejal Sirley García, quien había asegurado que la adecuación puso de "rodillas" al gremio y a los trabajadores". Avila le pegó con dureza y manifestó que la misma no sabe "dónde está parada".

Avila le respondió a García: "ella está de rodillas, los trabajadores no"

Tal como lo publicara en su edición de hoy El Patagónico, concejal y miembro de comisión directiva de Petroleros Privados, Sirley García, aseguró ayer a este medio que la adecuación de los Convenios Colectivos de Trabajo, establece "la flexibilización laboral" y "pone de rodillas al gremio y los trabajadores".

Todavía en Buenos Aires, el secretario general de Petroleros Privados, Jorge Avila salió fuertemente al cruce e indicó que la edil "no sé dónde está parada".

La dirigente petrolera había advirtió que en el acuerdo no hay ninguna garantía de que las operadoras hagan inversiones o suban equipos, que sería lo que garantizaría la actividad laboral. Lo único que hay es "flexibilización”.

Desde el gremio, Avila aseguró que de ninguna manera "estamos entregando los derechos. Ahora si ella lo va a entregar por negocio serán negocios de ella" le respondió el dirigente en radio Del Mar. El secretario general de Petroleros sostuvo que "acá hay que defender lo que tenemos" y en la misma tónica le dijo a García que: "ella está de rodillas, los trabajadores no".

Más adelante le aconsejó a la concejal que "si fuera tan inteligente que el Concejo (Deliberante) haga algo mejor para ayudarnos" porque "no nos ayudan repartiendo colchones que ayuden haciendo leyes". "Hablar desde la tribuna por creer que saldrá ileso me parece un error gravísimo. Porque vos podes opinar en contra, eso lo respeto, pero no en contra de una comisión directiva" fustigó Ávila.